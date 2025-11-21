Europeus enlouquecem com gol de joia no Mundial Sub-17: 'Haaland brasileiro'
Brasil se classifica para as semifinais com gol nos acréscimos
Após decidir a classificação da Seleção Brasileira no Mundial Sub-17, o atacante Dell, joia do Bahia, virou manchete na imprensa europeia. O jornal espanhol "As" exaltou a atuação do jovem de 17 anos e o apelidou de "Haaland brasileiro" após os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Marrocos, pelas quartas de final, em Doha.
Dell abriu o placar no primeiro tempo e voltou a brilhar no último lance da partida, quando tudo se encaminhava para os pênaltis. O gol heróico colocou o Brasil na semifinal e elevou ainda mais o "hype" em torno do centroavante, já chamado por alguns torcedores de "Haaland do Sertão". Os marroquinos haviam empatado com Baha, mas acabou dando Brasil no Aspire Zone Stadium.
O que vem por aí para a Seleção no Mundial Sub-17?
Com a classificação, o Brasil enfrentará Portugal na semifinal do Mundial Sub-17. Os portugueses venceram a Suíça por 2 a 0 mais cedo, também nesta sexta-feira (21). O duelo que vale vaga na decisão será disputado na segunda-feira, 24 de novembro.
