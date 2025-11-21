menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Europeus enlouquecem com gol de joia no Mundial Sub-17: 'Haaland brasileiro'

Brasil se classifica para as semifinais com gol nos acréscimos

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThayuan Leiras,
Dia 21/11/2025
15:14
Dell faz gol pela Seleção Sub-17 contra a Costa Rica (Foto: Léo Piva / CBF)
Dell fez o gol da classificação do Brasil sob Marrocos nas quartas de final do Mundial Sub-17 (Foto: Léo Piva / CBF)
Após decidir a classificação da Seleção Brasileira no Mundial Sub-17, o atacante Dell, joia do Bahia, virou manchete na imprensa europeia. O jornal espanhol "As" exaltou a atuação do jovem de 17 anos e o apelidou de "Haaland brasileiro" após os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Marrocos, pelas quartas de final, em Doha.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Dell abriu o placar no primeiro tempo e voltou a brilhar no último lance da partida, quando tudo se encaminhava para os pênaltis. O gol heróico colocou o Brasil na semifinal e elevou ainda mais o "hype" em torno do centroavante, já chamado por alguns torcedores de "Haaland do Sertão". Os marroquinos haviam empatado com Baha, mas acabou dando Brasil no Aspire Zone Stadium.

Dell, o &quot;Haaland do Sertão&quot;, decidiu a partida para o Brasil nas quartas de final do Mundial Sub-17 (Foto: Reprodução)
Dell, o "Haaland do Sertão", decidiu a partida para o Brasil nas quartas de final do Mundial Sub-17 (Foto: Reprodução)

O que vem por aí para a Seleção no Mundial Sub-17?

Com a classificação, o Brasil enfrentará Portugal na semifinal do Mundial Sub-17. Os portugueses venceram a Suíça por 2 a 0 mais cedo, também nesta sexta-feira (21). O duelo que vale vaga na decisão será disputado na segunda-feira, 24 de novembro.

Brasil x França, Copa do Mundo Sub-17
Brasil comemorando a classificação contra a França, na Copa do Mundo Sub-17 (Foto: Nelson Terme/CBF)

