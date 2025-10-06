Os negócios seguem fluindo do outro lado do Oceâno Atântico. As cinco principais ligas europeias de futebol obtiveram US$ 1,1 bilhão em novos acordos de patrocínio para a temporada que está começando (2025/2026). Ao todo, são US$ 5,4 bilhões garantidos para a elite do futebol da Espanha, da Itália, da Alemanha, da Inglaterra e da França. Os dados são da Ampere Analysis, conforme o site SportsPro publicou.

Empresas de serviços financeiros foram as que mais aumentaram investimentos em relação à temporada passada: de 10% para 16% no recorte por mercado das empresas apoiadoras. O levantamento identifica também que aproximadamente 75% dos patrocinadores têm matriz fora do mercado doméstico da liga.

Concorrência

A fornecedora de material esportivo Adidas é quem mais gastou nas cinco ligas. O aumento nos investimentos de fornecimento de uniformes superou US$ 100 milhões para a temporada atual. Significa que a empresa alemã é responsável por 11% do total desembolsado pelas empresas - cinco pontos percentuais a mais a Nike, concorrente mais próxima.

- O patrocínio é uma importante fonte de receita para clubes e ligas que enfrentam a estagnação dos direitos de mídia. Garantir US$ 1 bilhão em novos acordos de patrocínio nos primeiros três meses da temporada 2025/26 é um enorme ponto positivo para o setor e indica que muitas marcas veem o patrocínio do futebol europeu como uma solução viável diante de condições macroeconômicas desafiadoras - disse Ed Keppie, analista sênior da Ampere Analysis. E completou:

- Com os patrocinadores de primeira vez agora impulsionando mais da metade dos novos acordos, nossos dados sugerem que a saúde do mercado de patrocínios do futebol europeu não apenas se mantém: está se ampliando.

