Champions do Basquete? NBA quer liga com United, Real, Barça e Bayern; confira

A NBA planeja criar uma liga independente na Europa e já definiu seus alvos prioritários: Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique e Manchester United. A organização norte-americana busca aproveitar a força global e a "camisa pesada" dessas marcas para lançar um torneio capaz de rivalizar com a EuroLeague e maximizar as receitas do basquete no continente.

NBA prevê liga com times como: Real Madrid, Barcelona, Bayern, Benfica, Inter de Milão e Manchester United em até três anos (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

A informação ganha força com a confirmação de Mark Tatum, vice-comissário da NBA. Em entrevista ao The Athletic, o dirigente admitiu conversas diretas com representantes de Real, Barça e United. A intenção do comissário da liga, Adam Silver, é transformar o potencial técnico da Europa em dinheiro, algo que a estrutura atual tem falhado em fazer.

— Estamos analisando muito de perto para ver se há uma oportunidade de profissionalizar o jogo para outro nível na Europa, para criar uma oportunidade comercial maior. Essa é a maneira de crescer o jogo em todos os níveis — pontuou Silver.

A brecha para a entrada da NBA se dá pelo cenário financeiro dos clubes europeus. Embora a Euroliga tenha altíssimo nível técnico, as contas não fecham. Clubes como o Real Madrid chegam a registrar prejuízos milionários anuais para manter seus elencos de basquete competitivos. A promessa da NBA é ajudar com um modelo de negócios focado em entretenimento e receitas globais.

O desenho oficial da competição ainda não foi revelado pela NBA, mas a imprensa dos Estados Unidos antecipa um formato com cerca de 12 participantes. O grupo contaria com a elite da atual Euroliga, absorvendo seus quatro melhores times. O torneio continental vigente, que opera de forma independente desde a virada do milênio, enfrenta um cenário delicado: apesar da excelência técnica e da alta competitividade, os clubes amargam prejuízos financeiros e operam no vermelho.