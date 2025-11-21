Ex-Flamengo marca no fim e garante vitória do Shabab Al Ahli

O atacante Guilherme Bala voltou a ser decisivo pelo Shabab Al Ahli na UAE Pro League. O brasileiro, campeão brasileiro pelo Flamengo em 2020 e no clube dos Emirados Árabes desde 2021, garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Khorfakkan nesta quinta-feira (20). O gol saiu aos 43 minutos do segundo tempo, em finalização da entrada da área que acertou o ângulo e definiu um duelo marcado pelo equilíbrio e pela dificuldade em superar a defesa adversária.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O resultado levou a equipe aos 17 pontos e à terceira colocação da liga, mantendo o time próximo do líder Al Ain, que soma 19. A disputa pela ponta permanece aberta, e o Shabab segue na perseguição para defender o título conquistado na última temporada.

continua após a publicidade

Bala assume protagonismo no ataque

Com o gol desta quinta-feira, ele se isolou como artilheiro do Shabab na UAE Pro League, agora com três gols em nove partidas. Somando todas as competições da temporada, o brasileiro chegou a 14 jogos, quatro gols e três assistências, com média de uma participação direta a cada duas partidas. O desempenho o consolida como peça de referência no setor ofensivo. Após o triunfo, o atacante avaliou o peso da partida e o desafio encontrado diante do Khorfakkan.

— Uma partida muito dura, o adversário se defendeu muito bem e nos trouxe dificuldades para furar a retranca. Acredito que fizemos um bom jogo, mas a bola não queria entrar. Graças a Deus ali perto do finalzinho da partida eu pude acertar um bonito chute e garantir essa vitória tão importante pra gente, porque nos coloca entre os primeiros colocados da liga e deixa a gente na briga pelo título dessa temporada — disse.

continua após a publicidade

O resultado também reforça a expectativa do elenco em repetir o desempenho da temporada passada, quando o Shabab Al Ahli levou o troféu com campanha consistente. Bala destacou o peso da defesa do título e a postura dos adversários diante do atual campeão.

— A disputa aqui é muito grande, tem times qualificados e a briga pelo título é sempre muito acirrada. Na temporada passada nós fizemos uma competição praticamente perfeita e conseguimos conquistar a taça. Nessa temporada nós sabemos que o time a ser batido é a gente, mas vamos com tudo em busca de conquistar as vitórias e quem sabe manter esse título com a gente, que é o nosso principal objetivo — concluiu.

Guilherme Bala em ação pelo Shabab Al-Ahli (Foto: Twitter/Shabab Al Ahli)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial