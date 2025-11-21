O zagueiro brasileiro Morato inicia uma das semanas mais emblemáticas desde sua chegada ao Nottingham Forest. No sábado (22), às 12h (de Brasília), o defensor reencontra o Liverpool, adversário de sua estreia pelo clube inglês na última temporada. Dias depois, na quinta-feira (27), o Forest recebe o Malmö, da Suécia, em uma partida que remete ao título europeu conquistado pelo clube em 1979.

Revelado pelo São Paulo em 2019, Morato foi contratado pelo Forest em 2024 após cinco temporadas no Benfica, período em que disputou 105 jogos e foi campeão português em 2023. A estreia com a camisa inglesa ocorreu em Anfield, pela 4ª rodada da Premier League, cenário que volta ao calendário neste fim de semana. No duelo daquele ano, o Liverpool tinha 100% de aproveitamento e seria o futuro campeão, mas encontrou dificuldades diante da organização defensiva do Forest.

Naquele confronto, o time teve apenas 30% de posse de bola, porém controlou as ações sem a bola, neutralizou Mohamed Salah e venceu por 1 a 0. Morato, que entrou no segundo tempo, guarda recordações claras do desempenho coletivo que marcaria a trajetória da equipe na temporada 2024/25.

— Foi uma estreia inesquecível, que acabou servindo como um sinal para a grande temporada que faríamos. Apesar da posse baixa, sofremos muito pouco, controlamos o jogo e conseguimos ser letais no contra-ataque. Esperamos repetir isso agora — afirma o zagueiro de 24 anos.

Forest reencontra capítulo histórico

A campanha do Forest em 2024/25 consolidou o clube como uma das surpresas da Premier League. Morato disputou 29 partidas e fez parte de um elenco que chegou a ocupar a 3ª colocação antes de fechar a liga em 7º, resultado que garantiu o retorno às competições europeias após três décadas. O time ainda venceu Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham ao longo da temporada, além de alcançar as semifinais da FA Cup.

Agora, já com 10 partidas na nova temporada, Morato também se prepara para enfrentar o Malmö em duelo válido pela Europa League. O encontro remete ao título da Champions League, conquistado em 1979, quando o Forest levantou sua primeira taça continental diante do clube sueco.

— Sabemos o que esse jogo representa para o clube e para a torcida. É impossível vestir essa camisa e morar em Nottingham sem sentir a história. Jogar contra o Malmö na Europa é especial, por tudo o que o Forest venceu lá atrás e pela ambição que o clube tem de voltar a crescer no cenário internacional. Queremos honrar esse legado — exaltou o defensor.

