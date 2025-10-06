A temporada 2025/26 da Série A Feminina da Itália começou no último fim de semana. Nesta temporada, o torcedor brasileiro poderá acompanhar as partidas ao vivo e de graça pelo canal GOAT, no YouTube.

A elite do futebol feminino italiano reúne 12 equipes: Roma, Juventus, Inter de Milão, Milan, Fiorentina, Sassuolo, Lazio, Napoli, Como, Genoa, Parma e Ternana. A competição garante vaga na Champions League Feminina.

Na rodada de abertura, a Inter foi o grande destaque, aplicando 5 a 0 na Ternana. A Roma também venceu com autoridade, com goleada de 4 a 0 sobre o Parma. Napoli, Lazio e Milan estrearam com triunfo, enquanto Juventus e Sassuolo empataram sem gols.

Conheça a Série A Italiana

A Série A Feminina da Itália é a principal liga de futebol feminino do país e conta com 12 equipes na temporada 2025/26. O clube mais vitorioso da história é o Torres, com sete títulos, enquanto a Juventus é a atual campeã e soma seis conquistas.

Classificada como a quinta liga mais forte da Europa segundo o coeficiente feminino da UEFA, o campeonato concede três vagas na Liga dos Campeões Feminina. Desde 2022/23, a competição é totalmente profissional, tornando as jogadoras italianas as primeiras atletas mulheres do país com status profissional.

Formato

A competição é disputada em duas fases. Na primeira, as equipes se enfrentam em turno e returno, com 22 rodadas. As cinco melhores colocadas avançam à poule scudetto (fase do título), e as cinco últimas disputam a fase de rebaixamento, mantendo os pontos obtidos.

Ao fim da segunda fase, a líder da poule scudetto é campeã, e as duas primeiras colocadas se classificam para a Liga dos Campeões. O último time da fase de rebaixamento é rebaixado à Série B, e o penúltimo joga um playoff contra o vice da divisão inferior para tentar permanecer na elite.

Jogos da segunda rodada

Sábado, 11/10

Lazio x Genoa — 07:30

Juventus x SSDAR — 10:00

Fiorentina x Inter — 12:30

Domingo, 12/10