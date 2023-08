- Se eles estão satisfeitos, eu continuo satisfeito. Quero defender o que ganhamos e talvez no final da temporada, se eu estiver cansado, conversaremos com o clube - ou talvez estenderemos mais. Eles decidem. Estou feliz e as pessoas estão felizes, principalmente a diretoria e a hierarquia, porque eles decidem no final qual técnico vai liderar esse grupo de jogadores - afirmou.