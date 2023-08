REPARAÇÃO HISTÓRICA

A Nigéria, um país atingido por crises, teve na seleção feminina um motivo para sorrir. Esta foi a segunda vez seguida (a terceira na história) que as africanas avançaram na fase de grupos. A campanha não empolgou, mas foi feito o necessário: empates contra Canadá e Irlanda, ambos em 0 a 0, e virada sobre a Austrália por 3 a 2. Porém, mais do que o campo, o objetivo de vencer tem uma motivação extra: o país foi colonizado pelo Império Britânico, em processo que começou com uma pequena influência no território no começo do século XIX e só foi terminar em 1960, com a conquista da independência. A vitória não mudaria nada do que aconteceu com o país, mas seria um pequeno gosto de vingança para as Super Falcons.