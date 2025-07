‘No Fluminense, vi o futebol de verdade’, diz João Pedro, reforço do Chelsea

Anunciado pelo Chelsea nesta quarta-feira (2), João Pedro concedeu entrevista aos Blues e relatou momentos emocionantes com a família, Fluminense e falou sobre a expectativa de jogar pelo clube londrino. O brasileiro já pode enfrentar o Palmeiras nesta sexta-feira (4) pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

— Família é tudo para mim. Antes de entrar em campo, sempre beijo minhas tatuagens. Tenho os nomes da minha mãe, Flavia, e da minha avó, Dalva, nos braços. Quero dar a elas a melhor vida possível por tudo o que fizeram por mim. Fiz essas tatuagens assim que pude; isso me ajuda a mantê-las sempre em mente. Quando piso no gramado, claro que é porque amo o futebol, mas também porque quero lembrar das pessoas que sempre estiveram do meu lado. É assim que sempre encaro o jogo. — disse João Pedro sobre sua relação com a família.

João Pedro em ação com a bola no jogo entre Brasil e Colômbia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

— Antes de o futebol ser meu sonho, ele era o sonho da minha mãe para mim. Ela sempre colocou isso na minha cabeça, seguir no futebol e sonhar em jogar profissionalmente um dia. Em São Paulo, eu era só um garoto comum. Tinha amigos, ia à escola e levava uma vida normal. Depois, o futebol começou a ficar mais sério e tomamos uma decisão.

João Pedro chegou no Fluminense ainda criança e estreou no profissional em 2019, quando fez sua única temporada pelo clube. Lá, foram nove gols e duas assistências em 33 jogos. O atacante contou os primeiros momentos vividos na base do clube das laranjeiras.

— Imagina. Eu tinha 10 ou 11 anos. Era só uma criança. Você é jovem, mas de repente deixa tudo o que conhece para começar de novo. Foi difícil. Só minha mãe e eu nos mudamos para o Rio. Por isso ela é tão importante para mim. Para qualquer um, é difícil mudar de cidade, se afastar dos amigos, da família e do que conhece. Esse foi meu primeiro grande impacto. Mas quando comecei a jogar pelo Fluminense, vi o futebol de verdade. Vi a estrutura da base e como as pessoas levam o futebol a sério. No começo, foi difícil. Eu não conhecia ninguém, mas hoje, sempre que tenho férias, volto para o Rio. É minha cidade. Fui para lá garoto, saí de lá homem — contou João Pedro.

A trajetória de João Pedro na Inglaterra

Antes de chegar ao Chelsea, João Pedro passou por Watford e Brighton, jogando a segunda e a primeira divisão na Inglaterra. O brasileiro contou que teve dificuldades com o idioma diferente em sua adaptação.

— Eu não falava o idioma, o clima era diferente. Nos primeiros seis meses, eu não conseguia conversar com ninguém. A sorte é que tinha minha família. Ia treinar, voltava para casa e enfim conseguia falar — revelou.

João Pedro marcou 11 gols pelo Watford na Championship de 2022/23 (Foto: Divulgação / Watford)

Agora no Chelsea, o jogador tem a missão de assumir o comando do ataque e conquistar títulos, a começar pelo Mundial de Clubes.

— Eu assistia muito ao David Luiz, Ramires, Willian, via muitos jogos do Chelsea. Quando era mais novo, sonhava em jogar num clube grande como eles, e agora vou jogar no mesmo time. Agora me juntei a um gigante como o Chelsea. Chegou a hora. Estou muito empolgado para jogar pelo Chelsea, lutar por todos os títulos e disputar a Champions League. Espero que a gente conquiste o máximo de troféus possível.

