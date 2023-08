A metade inicial de partida teve um certo domínio por parte do Manchester City de Pep Guardiola, que teve boas chances com Rodri e Julián Álvarez, mas não conseguiu converter em gol. Aos poucos, o Arsenal de Arteta foi gostando do jogo e tomou algumas ações perigosas na velocidade do trio ofensivo Saka, Martinelli e Havertz. Porém, a efetividade do alemão como centroavante não apareceu, perdendo duas boas oportunidades e mantendo o zero no placar.