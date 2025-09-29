Guardiola expõe pedido de Rodri para ‘não jogar’ contra o Burnley

Rodri ficou de fora por dores no joelho e comunicou Pep Guardiola sobre sua condição.

Manchester City e Burnley se enfrentaram no último sábado (27) e os Citizens golearam por 5 a 1, mas uma situação chamou atenção no pré e no pós-jogo. Rodri ficou de fora da convocação e, na coletiva de imprensa, Pep Guardiola esclareceu os motivos para a ausência do meio-campista espanhol: "Rodri me disse: 'Não posso jogar'".

Guardiola trouxe mais detalhes sobre seu jogador e justificou a opção por deixá-lo de fora da convocação para a partida:

"No treino (antes da partida), Rodri me disse: 'Não posso jogar. Estou com muita dor no joelho, não posso jogar'", confessou o jogador ao treinador. Pep Guardiola o respondeu: "Você não pode jogar? Se você não jogar, outro jogará". Dessa forma, o espanhol Nico González foi encarregado de substituí-lo na equipe titular. O técnico dos Citizens ainda esclareceu que a possível lesão de Rodri era no mesmo joelho que ele lesionou gravemente há pouco mais de um ano.

Dessa forma, as declarações de Pep Guardiola colocam em dúvida a presença de Rodri na próxima quarta-feira (1), em Mônaco, para o segundo jogo do Manchester City pela primeira fase da Liga dos Campeões da Europa.

Rodri lesionou o joelho contra o Arsenal, na última temporada (Foto: Paul Ellis / AFP)

Lesão original de Rodri o afastou em sua melhor forma

Há pouco mais de um ano, Rodri recebeu a pior notícia para qualquer jogador de futebol. Foi aos 16 minutos de uma partida entre Manchester City e Arsenal, quando o vencedor da Bola de Ouro de 2024 sentiu um estalo no joelho, resultando em um rompimento do 'LCA', que o afastaria dos gramados por oito meses, até jogar seus primeiros minutos contra o Bournemouth de Iraola, ainda na temporada passada.

continua após a publicidade

