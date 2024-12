Uma das grandes questões debatidas no futebol é sobre qual time tem a maior torcida do mundo. Mesmo que a Europa tenha conseguido uma ascensão nos últimos anos, reunindo as principais estrelas do esporte, a América Latina ainda assim demonstra certa superioridade quando a questão é a paixão de uma torcida. O Lance! te mostra qual a maior torcida do mundo.

Como se define qual é a maior torcida do mundo?

Para se quantificar o número de torcedores de um clube, diversos aspectos são contabilizados. O critério mais direto, obviamente, é o levantamento de quantos torcedores determinado time possui. Além disso, outros dados são importantes, como a presença e o engajamento de um time em marketing e redes sociais, sendo possível compreender quais equipes são mais engajadas.

A torcida do Barcelona é estimada em quase 60 milhões de torcedores; confira as maiores torcidas do mundo (Foto: JOSEP LAGO / AFP)

A média de públicos em estádios também pode ser um fator importante, já que equipes que lotam seus estádios com mais frequência podem ter uma base de torcedores mais sólida. Junto com isso, o número de sócio-torcedores também influencia na estatística.

A popularidade do clube, em termos nacionais e internacionais, e a história que possui também são relevantes, por mostrarem lealdade de torcedores e a comunidade que este clube consegue criar em seu território e em terras estrangeiras.

Qual a maior torcida do mundo?

Atualmente, a torcida do Flamengo é classificada como a maior torcida do mundo, com uma base de adeptos de mais de 42 milhões de pessoas. No entanto, outras fontes já apontam o Barcelona como dono de mais 58 milhões de torcedores.

As 12 maiores torcidas de 2024