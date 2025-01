Manchester City recebe o Club Brugge, nesta quarta-feira (29), em duelo válido pela 8ª rodada da Champions League. A bola rola a partir das 17h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Etihad Stadium, em Manchester (ING). O confronto será transmitido pelo streaming Max. ➡️ Assista à Champions League na MAX com Prime Video

continua após a publicidade

Como chegam os clubes?

O Manchester City, após superar um período de instabilidade, sofreu uma dura derrota por 4 a 2 do PSG na última rodada da Champions League, o que tirou a equipe da zona de classificação. Agora, os Citizens, com 8 pontos, ocupam a 25ª colocação e precisam da vitória para sonhar com uma vaga nos play-offs, a fase das eliminatórias.

Do outro lado, o Club Brugge vive grande fase no futebol e acumula uma sequência de invencibilidade de 20 jogos, desde o dia 22 de outubro, quando foi derrotado pelo Milan na 3ª rodada da Champions. Na competição continental, o clube belga soma 11 pontos e está na 20ª posição, dentro da zona de classificação.

continua após a publicidade

➡️ TNT Sports terá mosaico com 18 jogos simultâneos da Champions

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER CITY X CLUB BRUGGE

8ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

📺 Onde assistir: Max

🟨 Árbitro: José María Sánchez (ESP)

🚩 Assistentes: Raúl Cabañero (ESP) e Iñigo Prieto (ESP)

🖥️VAR: Alejandro Hernández (ESP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Lewis, Stones, Akanji, Gvardiol; Kovacic, Bernardo Silva, Foden, De Bruyne, Savinho; Haaland.

continua após a publicidade

CLUB BRUGGE (Técnico: Nicky Hayen)

Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Nilsson.

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional