Web provoca Guardiola após goleada do Manchester City: ‘Só ficar solteiro’

O Manchester City goleou o Ipswich Town, por 6 a 0, e retornou ao G-4 da Premier League neste domingo (19), e vitória sobrou para o ex-relacionamento de Pep Guardiola. O técnico espanhol comandou os Citizens para mais um resultado positivo, que continua uma sequência de invencibilidade de seis partidas. Assim, os torcedores não deixaram passar a nova mudança na vida do comandante que "coincidiu" com o placar impressionante fora de casa.

Confira provocação dos torcedores a Pep Guardiola

Ipswich Town 0x6 Manchester City: como foi o jogo?

O jogo iniciou movimentado. Em busca dos três pontos, as equipes foram em busca de abrir o placar logo nos minutos iniciais - o que quase aconteceu para Manchester City. Com excelente passe de Kovacic, Haaland avançou para a área, mas finalização foi parada por Walton, goleiro do Ipswich Town, com o pé esquerdo.

A partida continua agitada, com grandes chances criadas pelas duas equipes, até que a oportunidade foi aproveitada e garantida por Phil Foden, quem fez o primeiro gol do duelo. Apenas quatro minutos depois, Kovacic recebeu passe de Foden na entrada da área e bateu de primeira para balançar as redes. Os gols colocaram o Manchester City em domínio ainda no primeiro tempo do jogo, que foi finalizado com mais um tento do atacante inglês, com direito a assistência de De Bruyne.

No segundo período, o controle do jogo não foi recuperado por Ipswich Town, que levou mais um gol logo na volta do intervalo, aos três minutos, com belo lance de Doku. O atacante belga avançou na área, após um passe pela esquerda, e finalizou bem ao passar por defensores. Assim, a goleada do Manchester City estava concretizada e a possibilidade de abrir ainda mais o placar era cada vez mais uma realidade.

Para garantir o seu, aos 11 minutos do segundo tempo, Haaland marcou o quinto gol de Manchester City em lance que surgiu com erro decisivo de Clarke, do Ipswich Town. Pep Guardiola, então, aproveitou a vitória encaminhada para substituir os craques da equipe. A troca de De Bruyne pelo jovem McAtee foi recompensada poucos minutos depois, com um belo cabeceio dentro da área para fechar o placar. Assim, os Citizens mantiveram a posse de bola e o controle do jogo até o juiz apitar.

