Guardiola e De Bruyne em jogo do City (Foto: Glyn KIRK / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 07:40 • Manchester (ING)

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, bateu o martelo sobre a possível transferência do astro Kevin de Bruyne rumo ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O espanhol travou qualquer chance de o movimento se concretizar, conforme previamente noticiado pelo Lance!.

Jornais europeus afirmaram, no domingo (21), que o meio-campista teria chegado a um acordo com os Tigres. A diretoria dos Citizens também teria topado vender seu craque para não perdê-lo de graça, já que o contrato entre as partes expira ao final do primeiro semestre de 2025. Porém, horas depois, o periodista italiano Fabrizio Romano desmentiu as informações.

Ao ser questionado sobre as mudanças de paradigma do futebol, com atletas deixando a Europa rumo a ligas alternativas como a Saudi Pro League e a Major League Soccer, Pep interrompeu um jornalista estadunidense - o clube faz pré-temporada na Carolina do Norte - para rechaçar a saída de De Bruyne. Além disso, falou que permitiria saídas de jogadores se fosse consultado.

- Se me pedissem um conselho, eu diria para seguirem seus próprios corações. Eles devem ir para onde sentirem que é certo, e onde suas famílias se sentirem felizes também - afirmou o treinador.

Kevin chegou a Manchester em agosto de 2015, custando 76 milhões de euros (R$ 303,7 milhões na cotação da época), pagos junto ao Wolfsburg. Desde então, vestiu a camisa em 382 oportunidades, com 102 gols e 170 assistências, e protagonizou seis títulos de Premier League, além da conquista da Champions de 2022-23.

O City entra em campo nesta terça-feira (23), às 20h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Celtic em amistoso. De Bruyne, porém, será desfalque; o belga teve férias prorrogadas após a disputa da Eurocopa, assim como outros 13 jogadores, que estiveram com suas seleções tanto na competição do Velho Continente quanto na Copa América.

Guardiola e Kevin de Bruyne juntos em jogo do Manchester City (Foto: Paul ELLIS / AFP)