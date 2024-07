Astro do Manchester City acerta com clube de Karim Benzema

(Foto: Divulgação / Manchester City)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 13:49 • Rio de Janeiro

Segundo informações do jornal inglês 'Daily Mail', Al-Ittihad e Kevin De Bruyne estão perto de oficializar a transferência do belga para a Arábia Saudita. O meia possui contrato com o Manchester City até o meio de 2025, mas o clube inglês não deve dificultar a saída.

Em junho deste ano, De Bruyne afirmou considerar propostas da Arábia Saudita, em especial pela idade. O belga de 33 anos passou nove temporadas defendendo a camisa da equipe de Pep Guardiola, e o clube aceitou a proposta para não perdê-lo de graça.

Com a saída do treinador Marcelo Gallardo, ex-River Plate, o time de Jidá passa por uma reformulação não apenas no elenco, mas também no cargo técnico. Além de tentar garantir a permanência de Benzema, o Al-Ittihad anunciou Laurent Blanc, ex-técnico do Paris Saint-Germain, como novo treinador.

Jogador de 33 anos tem contrato com o Manchester City até o meio de 2025 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O meia-atacante da seleção da Bélgica desfalcou o City em diversos momentos da temporada e atuou em apenas 26 jogos nesta temporada, por conta de uma lesão muscular no ano passado. Na Euro, o jogador e sua seleção deixaram a desejar, sendo eliminados precocemente na fase eliminatória.

O governo da Arábia Saudita tem investido uma quantidade enorme de dinheiro e já deslocou importantes jogadores do futebol europeu. Astros como Neymar, Cristiano Ronaldo, Benzema, Roberto Firmino, Mané são alguns exemplos que migraram ao futebol árabe.

Na vez de De Bruyne, o jogador afirma ter sido 'seduzido' pelas propostas de quantias incríveis.

- Na minha idade você tem que estar aberto a tudo. Se fala de quantias incríveis de dinheiro na última fase da minha carreira. Para minha esposa, uma aventura exótica cairia bem. Tenho que pensar no meu futuro. Se eu jogar na Arábia Saudita por dois anos, ganharia o que não ganhei em 15 anos de carreira. Tenho que pensar no que isso pode significar. - disse Kevin De Bruyne, em entrevista ao jornal 'belga HLN'.