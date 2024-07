Jornalista nega saída de Kevin de Bruyne para o futebol saudita

A possível saída de Kevin de Bruyne para o futebol saudita agitou o domingo na Europa. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 18:24 • Redação do Lance!

A negociação entre Kevin de Bruyne e Al-Ittihad não chegou a um acordo. Ao menos, não ainda. De forma contrária ao que foi noticiado pela imprensa inglesa neste domingo (21), o belga não é uma das prioridades dos Tigres no momento.

A informação, dada por fontes sauditas, foi confirmada por Fabrizio Romano, jornalista especializado em transferências internacionais.

-Fontes sauditas minimizam os relatos sobre o acordo entre Kevin de Bruyne e Al-Ittihad - disseram que NÃO é verdade.

De acordo com o jornalista, o time dirigido pela lenda francesa Laurent Blanc tem outras prioridades no momento. Primeiro, o foco é acertar os detalhes finais da contratação de Moussa Diaby, atacante do Aston Villa, e após isso, buscar a contratação de um goleiro: o brasileiro Éderson é um dos nomes cotados, mas a negociação não promete ser fácil.

Éderson é companheiro de Kevin de Bruyne no Manchester City. (Divulgação/Manchester City)

Na tarde deste domingo, o portal Daily Mail noticiou que De Bruyne teria aceitado uma proposta para se tornar parceiro de time de Karim Benzema. A apuração afirmava que os Cityzens teriam liberado o atleta para não perdê-lo de graça ao final do contrato.

No momento, o futuro do meia segue sendo uma incógnita. Com vínculo até junho de 2025, De Bruyne já afirmou que está aberto a escutar propostas do futebol saudita.

-Na minha idade você tem que estar aberto a tudo. Se fala de quantias incríveis de dinheiro na última fase da minha carreira. Para minha esposa, uma aventura exótica cairia bem. Tenho que pensar no meu futuro. Se eu jogar na Arábia Saudita por dois anos, ganharia o que não ganhei em 15 anos de carreira. Tenho que pensar no que isso pode significar. - afirmou o meia, ao jornal belga 'HNL'.