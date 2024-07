Palpite: Manchester City x Celtic – Amistoso Internacional – 23/7/2024

(Foto: Oli Scarff/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Um dos clubes mais temidos da atualidade, Manchester City, encara a equipe mais respeitada do território escocês, em confronto amistoso que acontece nos Estados Unidos. O jogo começa às 20h30 (de Brasília) da terça-feira (23). As equipes se encontram no Kenan Memorial Stadium, em Chapel Hill, Carolina do Norte. Assista no Disney +.

Palpite Manchester City x Celtic

Atual tetracampeão consecutivo do Campeonato Inglês, o Manchester City volta a campo após um longo período de férias, se preparando a partir deste confronto para a temporada 24/25. Enquanto isso, o Celtic segue sendo a principal potência do futebol escocês e tem como objetivo na próxima temporada manter esse posto, sendo o atual campeão da Premiership e Copa da Escócia.

Em confronto que promete ser movimentado e com muitos gols assinalados, o City aparece como favorito. Mesmo sem alguns jogadores titulares em campo, o clube inglês é mais estruturado taticamente e mais eficiente ofensivamente em relação ao Celtic. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Manchester City”.

Palpite Final: Manchester City vence

Manchester City e seu desempenho atual

O Manchester City chega como uma das principais potências do futebol mundial, pelo quinto ano consecutivo, na temporada 2024/2025, iniciando sua preparação a partir deste confronto.

Sendo favoritos aos títulos em todos os torneios ingleses da próxima temporada, os Citizens são os atuais campeões da Premier League, vice-campeões da Copa da Inglaterra e semifinalistas da Liga dos Campeões.

Na última vez que entrou em campo, o elenco comandado por Pep Guardiola acabou deixando escapar o troféu da Copa da Inglaterra, em confronto que foi superado por 2 a 1 contra seu arquirrival, Manchester United, na decisão.

Celtic e sua última performance

O Celtic é, sem sombra de dúvidas, a principal potência do futebol escocês dos últimos anos. Nas temporadas passadas, tem dominado as competições e conquistado a maioria dos títulos.

Em 2023/2024 não foi diferente. Disputando o troféu em todas as oportunidades com o Rangers, finalizou a temporada com chave de ouro, vencendo o Campeonato Escocês (Premiership) e a Copa da Escócia com seu arquirrival sendo vice-campeão em ambas as oportunidades.

Para a próxima temporada (2024/2025), os Listrados já entraram em campo para disputar três amistosos preparatórios, tendo como destaque o segundo deles quando venceu o Queen’s Park, em jogo de dez gols marcados, por 6 a 4.