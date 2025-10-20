menu hamburguer
Guardiola cobra jogadores do Manchester City e usa Haaland como exemplo

Treinador citou nomes e cobrou alguns atacantes pela falta de eficiência nas finalizações

Guardiola comandará o Manchester City na disputa do Mundial de Clubes (Foto: Glyn Kirk/AFP)
imagem cameraGuardiola na beira do campo em jogo do Manchester City (Foto: Glyn Kirk/AFP)
Apesar de acumular uma invencibilidade de oito jogos, o técnico Pep Guardiola fez um alerta aos jogadores do Manchester City. Em entrevista ao programa “Match of the Day”, da “BBC”, o treinador espanhol cobrou alguns atacantes pela falta de eficiência nas finalizações, e espera mais deles para não depender dos gols de Erling Haaland.

— (Savinho, Doku e Reijnders) Também precisam fazer gols. Jogamos para servir o Haaland, mas há outros jogadores que precisam marcar. As oportunidades foram claras, precisam fazer. O nível de exigência é alto. As oportunidades que eles tiveram... precisam marcar. Caso contrário, não conseguiremos atingir os objetivos — disse Guardiola.

Desde que chegou ao elenco de Guardiola, o camisa 9 tem sido a principal referência no ataque do City. O norueguês soma 25 gols em 15 partidas, conduzindo a equipe à disputa pelo título da Premier League e levando a Noruega a um passo de disputar sua primeira Copa do Mundo desde 1998.

Haaland balançou as redes em cada um de seus últimos 11 jogos e não marcou gol em somente uma partida nesta temporada. No sábado (18), o norueguês liderou o Manchester City na vitória por 2 a 0 sobre o Everton, pela oitava rodada do Campeonato Inglês.

Erling Haaland no aquecimento para jogo entre Manchester City e Everton (Foto: Oli SCARFF / AFP)
Erling Haaland no aquecimento para jogo entre Manchester City e Everton (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Como está o Manchester City de Guardiola atualmente?

Ao vencer o Everton no final de semana, o City assumiu a segunda colocação da Premier League, com 16 pontos (cinco vitórias, um empate e duas derrotas). Melhor ataque e melhor média de pontos no ano, o clube tem sido o mais dominante da Inglaterra em 2025 e vive momento excelente, com oito jogos de invencibilidade.

Agora, os ingleses viajam à Espanha para enfrentar o Villarreal, na terça-feira (21), às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. Na estreia da competição europeia, o City venceu o Napoli no Etihad Stadium, por 2 a 0, e empatou com o Monaco em 2 a 2 na rodada seguinte.

circulo com pontos dentroTudo sobre

