Guarda-costas de Messi é banido de jogos pela MLS

Lionel Messi pode estar levemente mais desprotegido em jogos do Inter Miami na MLS. O craque, alvo de invasões por parte de torcedores em jogos da liga por um autógrafo, fotos ou até mesmo um abraço simples, não terá mais seu guarda-costas à beira do campo, conforme decisão tomada pela direção da competição.

Yassine Cheuko foi banido do entorno das placas de publicidade, e só poderá transitar na zona mista e no vestiário do clube. Dentro do campo, o astro argentino será protegido diretamente pelo corpo de segurança da Major League Soccer, sem tratamentos ou vigilâncias especiais.

- Eles não me permitem estar no campo. Trabalhei durante sete anos para a Ligue 1 e a Champions, e somente seis pessoas entraram no gramado. Cheguei nos Estados Unidos, e em 20 meses aqui, invadiram 16 torcedores. Há um enorme problema aqui, e eu não sou esse problema. Me deixem ajudar Leo - clamou o ex-soldado americano.

Yassine costuma acompanhar cada movimento de Messi à beira do campo, e estar sempre na linha de seu corpo para evitar invasões. Quando um aficionado tenta saltar, o guarda dispara em direção ao campo, a fim de conter ações bruscas.

🧼 Alguém já driblou o guarda-costas de Messi na MLS?

Na Major League Soccer, nenhum indivíduo ultrapassou os serviços do militar. Porém, em amistoso do Inter realizado em fevereiro deste ano, no Panamá, um torcedor deixou Cheuko no chão e conseguiu abraçar o astro, antes de ser retirado do campo. A recorrência dos atos é a principal preocupação do norte-americano.

- Eu adoro a MLS e a Concacaf, mas nós temos que trabalhar juntos. Eu adoro ajudar, não sou melhor do que ninguém, mas tenho minha experiência de Europa e isso pode contar. Mas compreendo a decisão - afirmou Yassine.