Por que Neymar ficou fora da eliminação do Al-Hilal na Copa do Rei Saudita

Neymar mais uma vez foi ausência no Al-Hilal nesta terça-feira (7), desta vez no duelo com o Al-Ittihad, válido pelas quartas de final da Copa do Rei da Arábia Saudita. Em estágio final de recuperação da ruptura no tendão da coxa esquerda que sofreu em novembro, o brasileiro novamente não foi relacionado pelo técnico Jorge Jesus. Sem o camisa 10, a equipe foi eliminada nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar e prorrogação.

Havia expectativa para o retorno de Neymar na partida contra o Ittihad, já que o craque vinha participando dos treinamentos com o grupo do Hilal nas últimas semanas. O atacante, inclusive, atuou em amistoso de inter temporada do clube no dia 30 de dezembro e chegou a balançar as redes. Contudo, mais uma vez o brasileiro sequer no banco ficou. Por sua vez, a equipe não divulgou a razão da ausência do jogador.

Na última quinta-feira (2), o camisa 10 não participou dos treinos por conta de uma dor de estômago. Além disso, os filhos do craque passaram por virose na última semana, conforme revelado pela namorada e mãe de Mavi, Bruna Biancardi.

Neymar pode estar de saída do Al-Hilal

Segundo publicado o portal "The Athletic" nesta terça-feira (7), Neymar não seguirá no Al-Hilal após o fim do vínculo, que se encerra em junho deste ano. Ademais, de acordo com o site "Uol", o clube saudita não irá inscrever o brasileiro para a sequência do campeonato nacional. Com a eliminação na Copa do Rei, restaria apenas a Champions League da Ásia para o camisa 10 atuar pela equipe.

