Griezmann alcança feito histórico pelo Atlético de Madrid
Atacante francês marcou um dos gols do clube espanhol contra o Frankfurt na Champions
- Matéria
- Mais Notícias
Ao marcar na vitória parcial do Atlético de Madrid sobre o Frankfurt, por 3 a 0, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League, o atacante Antoine Griezmann atingiu uma marca histórica pelo clube. Maior artilheiro dos Colchoneros, o francês foi o primeiro jogador a alcançar 200 gols com a camisa da equipe espanhola.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Ídolo vira opção para substituir Ruben Amorim no United; veja
Futebol Internacional30/09/2025
- Fora de Campo
Gol contra de Richard Ríos, ex-Palmeiras, viraliza na Champions: ‘Primeiro que o Estevão’
Fora de Campo30/09/2025
- Futebol Internacional
Xabi Alonso minimiza polêmica com Vini Jr e alimenta disputa com Rodrygo
Futebol Internacional30/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
No último minuto do primeiro tempo, Gallagher achou Julián Álvarez em profundidade, que ganhou da marcação do Frankfurt e tocou rasteiro para Griezmann marcar o terceiro do Atlético no jogo. Logo depois de alcançar a marca, o atacante recebeu uma camisa com o número 200 e mostrou para a torcida no Riyadh Air Metropolitano.
O atacante francês chegou à capital espanhola em 2014 e é o maior artilheiro do clube somando as duas passagens. Ao todo, Griezmann soma 454 jogos, com 200 gols, 87 assistências e conquistou diversos títulos com a camisa do Atlético. Além disso, ele foi o protagonista da campanha até as duas finais de Champions League (2013/14 e 2015/16). Na última temporada foram 53 jogos, com 16 gols e nove assistências.
O número 200, inclusive, não foi especial apenas para Griezmann no duelo contra o Frankfurt. Raspadori, que abriu o placar do Atlético de Madrid no jogo, foi responsável pelo 200º gol do clube na história da Champions League.
Maiores artilheiros da história do Atlético de Madrid
- 1°. Antoine Griezmann - 200 gols (454 jogos)
- 2°. Luis Aragonés - 159 gols (335 jogos)
- 3°. Adrián Escudero - 153 gols (293 jogos)
- 4°. Fernando Torres - 129 gols (403 jogos)
- 5°. José Eulogio Gárate - 127 gols (304 jogos)
- 6°. Paco Campos - 123 gols (206 jogos)
- 7°. Joaquín Peiró - 114 gols (195 jogos)
- 8°. Sergio Agüero - 101 gols (234 jogos)
- 9°. Adelardo - 100 gols (504 jogos)
- 10°. Diego Forlán - 96 gols (198 jogos)
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias