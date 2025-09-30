menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Griezmann alcança feito histórico pelo Atlético de Madrid

Atacante francês marcou um dos gols do clube espanhol contra o Frankfurt na Champions

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 30/09/2025
17:13
Antoine Griezmann chegou ao gol de número 200 pelo Atlético de Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
Antoine Griezmann chegou ao gol de número 200 pelo Atlético de Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ao marcar na vitória parcial do Atlético de Madrid sobre o Frankfurt, por 3 a 0, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League, o atacante Antoine Griezmann atingiu uma marca histórica pelo clube. Maior artilheiro dos Colchoneros, o francês foi o primeiro jogador a alcançar 200 gols com a camisa da equipe espanhola.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No último minuto do primeiro tempo, Gallagher achou Julián Álvarez em profundidade, que ganhou da marcação do Frankfurt e tocou rasteiro para Griezmann marcar o terceiro do Atlético no jogo. Logo depois de alcançar a marca, o atacante recebeu uma camisa com o número 200 e mostrou para a torcida no Riyadh Air Metropolitano.

O atacante francês chegou à capital espanhola em 2014 e é o maior artilheiro do clube somando as duas passagens. Ao todo, Griezmann soma 454 jogos, com 200 gols, 87 assistências e conquistou diversos títulos com a camisa do Atlético. Além disso, ele foi o protagonista da campanha até as duas finais de Champions League (2013/14 e 2015/16). Na última temporada foram 53 jogos, com 16 gols e nove assistências.

O número 200, inclusive, não foi especial apenas para Griezmann no duelo contra o Frankfurt. Raspadori, que abriu o placar do Atlético de Madrid no jogo, foi responsável pelo 200º gol do clube na história da Champions League.

Antoine Griezmann chegou ao gol de número 200 pelo Atlético de Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
Antoine Griezmann chegou ao gol de número 200 pelo Atlético de Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Maiores artilheiros da história do Atlético de Madrid

  1. 1°. Antoine Griezmann - 200 gols (454 jogos)
  2. 2°. Luis Aragonés - 159 gols (335 jogos)
  3. 3°. Adrián Escudero - 153 gols (293 jogos)
  4. 4°. Fernando Torres - 129 gols (403 jogos)
  5. 5°. José Eulogio Gárate - 127 gols (304 jogos)
  6. 6°. Paco Campos - 123 gols (206 jogos)
  7. 7°. Joaquín Peiró - 114 gols (195 jogos)
  8. 8°. Sergio Agüero - 101 gols (234 jogos)
  9. 9°. Adelardo - 100 gols (504 jogos)
  10. 10°. Diego Forlán - 96 gols (198 jogos)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

