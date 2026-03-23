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Griezmann avança negociações com novo clube prepara saída do Atlético de Madrid

Astro francês está próximo do Orlando City, da MLS

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/03/2026
12:43
Griezmann em ação pelo Atlético de Madrid (Foto: Ander Gillenea/AFP)
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O atacante Antoine Griezmann está próximo de definir sua transferência para o futebol dos Estados Unidos. Com autorização do Atlético de Madrid, o jogador francês aproveitou a atual pausa da Data Fifa para viajar ao país norte-americano e avançar nas negociações com o Orlando City, da MLS. A expectativa é que o acordo seja finalizado em breve. A informação é do jornal espanhol "Marca".

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Foco na reta final

Apesar do avanço nas tratativas, o planejamento estabelece que Griezmann permaneça na equipe espanhola até o encerramento da atual temporada europeia, no meio do ano. O Atlético de Madrid concedeu a liberação para a viagem entendendo que resolver essa questão contratual agora permite ao atleta concentrar-se totalmente nos compromissos decisivos que o time tem pela frente.

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Atualmente, o clube madrilenho segue na disputa da Liga dos Campeões e tem presença confirmada na final da Copa do Rei. A decisão do torneio está marcada para o dia 18 de abril, no Estádio La Cartuja, em Sevilha, contra a Real Sociedad.

Legado no futebol espanhol e nova etapa

A transferência para a MLS representa a concretização de um passo planejado pelo atacante para a reta final de sua carreira, visto que atuar nos Estados Unidos é um interesse antigo do jogador. O Orlando City já monitorava a situação do francês e intensificou os contatos nos últimos meses até chegar a um cenário de acordo encaminhado.

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Griezmann vive sua segunda passagem pelo Atlético de Madrid e consolidou-se como o maior artilheiro de toda a história do clube. A conclusão da temporada europeia marcará a despedida do ídolo antes do início de seu novo ciclo esportivo na América do Norte.

Pelo clube colchonero, Griezmann soma 211 gols em 488 jogos, com 97 assistências. O atacante francês conquistou três títulos pelo Atlético de Madrid, sendo uma Europa League, Supercopa da Europa e Supercopa da Espanha, todas na primeira passagem.

Antoine Griezmann chegou ao gol de número 200 pelo Atlético de Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
Antoine Griezmann celebra gol de número 200 pelo Atlético de Madrid (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

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