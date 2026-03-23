Clube de La Liga se aproxima da zona de rebaixamento e demite técnico

O Sevilla anunciou oficialmente nesta segunda-feira (23) a demissão do técnico argentino Matías Almeyda. A decisão da diretoria foi tomada após a derrota por 2 a 0 para o Valencia, resultado que agravou a crise no clube e deixou a equipe da Andaluzia a apenas três pontos da zona de rebaixamento de La Liga.

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Com a saída, Almeyda encerra de forma precoce a sua segunda passagem pelo Sevilla — onde também atuou como jogador —, sem sequer completar o primeiro ano de um contrato que era válido por três temporadas. O clube optou por realizar a mudança durante a atual Data Fifa, em busca de dar tempo de adaptação ao novo comandante antes do confronto direto contra o Oviedo, no dia 5 de abril.

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Defesa vazada e instabilidade no banco

O desempenho estatístico de Almeyda pesou na decisão. Em 32 partidas disputadas no comando da equipe, somando La Liga e Copa do Rei, o treinador registrou 10 vitórias (duas delas contra times de divisões inferiores no torneio eliminatório), sete empates e 15 derrotas. Com 43 gols marcados e 52 sofridos, o Sevilla ostenta a marca negativa de defesa mais vazada do atual campeonato.

A demissão acontece de forma irônica no exato momento em que o técnico voltaria a ficar na beira do gramado, já que ele acabara de cumprir sua quinta e última partida de suspensão (uma punição que havia sido reduzida de sete jogos). Almeyda foi punido com dois jogos por protestos ao árbitro, um por não se dirigir ao vestiário após a expulsão, três por atitudes reiteradas de menosprezo ou desconsideração aos árbitros e um por conduta contrária à boa ordem.

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O argentino consolida a instabilidade no banco do Sevilla e se torna o oitavo treinador a passar pelo clube nos últimos quatro anos, uma lista que inclui nomes como Lopetegui, Sampaoli, Mendilibar e Quique Sánchez Flores. Segundo o As e o Marca, Luis García Plaza é apontado como o favorito para assumir a vaga.

Matías Almeyda foi demitido do Sevilla (Foto: Divulgação)

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