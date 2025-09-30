menu hamburguer
Xabi Alonso minimiza polêmica com Vini Jr e alimenta disputa com Rodrygo

Camisa 11 entra e participa de dois gols da equipe espanhola

João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/09/2025
16:49
Xabi Alonso no duelo entre Real Madrid e Kairat, pela Champions League
imagem cameraXabi Alonso no duelo entre Real Madrid e Kairat, pela Champions League (Foto: Vyacheslav Oseledko/AFP)
Técnico do Real Madrid, Xabi Alonso minimizou a polêmica com Vini Jr e alimentou a disputa com Rodrygo por uma vaga no time. Segundo a "Cadena SER", o camisa sete deixou o campo chateado ao ser substituído para a entrada de seu compatriota.

- Outro dia (contra o Espanyol)... hoje não. A culpa é sempre do treinador. A do Vini não foi uma reclamação. Houve um comentário que entendemos.

Na sequência, Xabi Alonso elogiou a entrada de Rodrygo no lugar de Vini Jr, que participou ativamente de dois dos últimos três gols do Real Madrid contra o Kairat, pela Champions League. Além disso, o treinador não escondeu o fato do camisa 11 atuar melhor pelo lado esquerdo, que é por onde joga o camisa sete.

- Ele jogou muito bem. Suas melhores performances são pela esquerda. Quem começou com o placar de 2 a 0 (para o Real Madrid) se saiu muito bem. Rodrygo também sabe jogar pela direita.

No sábado (4), o Real Madrid recebe o Villarreal, pela 7ª rodada da La Liga, às 16h (de Brasília). A equipe de Xabi Alonso volta a campo pela Champions League contra a Juventus, no dia 22 de outubro.

Rodrygo em ação pelo Real Madrid após entrar no lugar de VIni Jr contra o Kairat
Rodrygo em ação pelo Real Madrid após entrar no lugar de VIni Jr contra o Kairat (Foto: Vyacheslav Oseledko/AFP)

