Gol contra de Richard Ríos, ex-Palmeiras, viraliza na Champions: ‘Primeiro que o Estevão’
Volantes está em ação no confronto entre Chelsea e Benfica
O Chelsea saiu na frente do placar no confronto contra o Benfica, desta terça-feira (30), no Stanford Bridge, pela segunda rodada da Champions League. Na ocasião, o volante Richard Ríos, ex-Palmeiras, foi o responsável por marcar um gol contra, que dá neste momento, a vantagem momentênea ao clube inglês.
O lance aconteceu aos 17 minutos do primeiro tempo. Tudo começou com um avanço de Pedro Neto pela ponta direita. O português cruzou para a área, onde Garnacho desviou, e na sequência da jogada, Richard Ríos, ao tentar tirar o lance de perígo, finalizou para o próprio gol.
O goleiro Trubin não teve reação para tentar realizar uma defesa. E assim, o Chelsea abriu o placar no confronto. O lance do ex-Palmeiras não passou despercebido nas redes sociais. Veja abaixo a repercussão:
