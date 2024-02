Mason Greenwood, atacante do Getafe, pediu que a investigação da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) sobre Jude Bellingham, astro do Real Madrid, fosse encerrada. No dia 1º de fevereiro, no jogo entre as equipes dos compatriotas, Bellingham teria chamado Greenwood de "estuprador" após uma forte dividida no gramado.