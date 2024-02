O incidente entre os jogadores aconteceu no dia 1º de fevereiro, no Coliseum Alfonso Pérez, quando Getafe e Real Madrid se enfrentaram em partida válida pelo Campeonato Espanhol. Começou então a circular nas redes sociais um vídeo sobre um suposto insulto de Bellingham para Greenwood, no qual se entende que o jogador do Real teria supostamente chamado seu colega de profissão e conterrâneo de ‘estupr*dor’.