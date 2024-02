Qual o tamanho do abismo financeiro entre Vasco e Marcílio Dias?

💸 Valor de mercado do elenco



Quando o assunto é valor de mercado dos elencos, a superioridade vascaína continua imensa. De acordo com o site Transfermarkt, o grupo de jogadores do clube carioca está avaliado em R$ 355 milhões. Já o elenco do Marcílio Dias vale apenas R$ 2,8 milhões.



⚽ Gastos com reforços em 2024



De um lado, o Vasco investiu cerca de R$ 100 milhões na contratação de jogadores para a temporada 2024. João Victor, Adson e Sforza foram os mais caros.



Do outro, o Marcílio Dias montou o elenco sem gastar nada com taxa de transferências. Todos os reforços estavam livres no mercado ou chegaram por empréstimo.