Ainda no pronunciamento, o órgão alega que, desde a última sexta-feira (23), voltou a receber repasses financeiros provenientes da Lei Agnelo/Piva — legislação que estabelece que 2% da arrecadação bruta de todas as loterias federais do país sejam repassados ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e ao Comitê Paraolímpico Brasileiro (CPB).