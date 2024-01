Nesta segunda-feira (22), às 17h (horário de Brasília), o Atlético de Madrid visita o Granada no Nuevo Los Cármenes, na região da Andaluzia (ESP), em jogo válido pela 21ª rodada de La Liga. Os colchoneros chegam embalados após vitória contra o rival Real Madrid na Copa do Rei e querem vencer para seguir com a mira nas vagas da Champions; os donos da casa, por outro lado, estão na penúltima colocação, com apenas 11 pontos, e precisam vencer para se aproximar da saída da zona de rebaixamento. O jogo terá transmissão da ESPN 2 e do Star+.