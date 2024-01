Na segunda etapa, os Merengues voltaram pressionando, mas foram os Colchoneros que conseguiram o segundo gol, aos 12'/2ºT. Álvaro Morata fez valer a lei do ex e deixou o dele, aproveitando falha do goleiro Lunin. No entanto, quando o jogo parecia encaminhado, Joselu deixou tudo igual após boa assistência de Bellingham, já aos 37' do segundo tempo.