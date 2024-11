Governo francês mobiliza esquema de segurança especial para França x Israel

França e Israel se enfrentam nesta quinta-feira (14), no Stade de France, em Saint-Denis, em jogo válido pela penúltima rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa. Em meio à guerra entre Israel e Palestina, diversas mobilizações têm causado conflitos no continente europeu: no último dia 7 de novembro, uma confusão generalizada entre torcedores do Ajax, da Holanda, e do Maccabi Tel Aviv, de Israel, após partida da Europa League, ligou um alerta de segurança.

continua após a publicidade

Para o jogo diante da seleção israelense, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou um esquema especial para evitar novos problemas.

➡️ Iniesta acerta compra de ações de clube europeu

➡️ Jogo da Europa League muda de país por questão de segurança; entenda

Além do reforço na segurança de transportes públicos que envolvem a mobilidade urbana perto do Stade de France, são esperados pelo menos 4 mil policiais nos arredores do estádio. Alguns bares e estabelecimentos receberam ordens para fechar as portas algumas horas antes da bola rolar. Segundo o líder político francês, o país pretende deixar “uma mensagem de fraternidade e solidariedade após os atos antissemitas intoleráveis em Amsterdã”, em referência ao conflito entre holandeses e israelenses na capital do país vizinho.

Emmanuel Macron e autoridades israelenses são esperadas nas tribunas do Stade de France. A Europa tem sido palco de protestos políticos sobre a questão que envolve o adversário francês dentro dos gramados. Na última quarta (13), algumas mobilizações pró-Palestina e a favor do boicote à partida contra Israel foram registrados em Paris.

continua após a publicidade

Protestos pró-Palestina marcaram as vésperas do duelo entre França e Israel pela Nations League (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)

A questão, mais do que nunca, liga o alerta da UEFA. Após a briga na Holanda, que deixou cinco pessoas hospitalizadas e mais de 60 detidas, o jogo entre Maccabi Tel Aviv e Besiktas, seguinte à derrota para o Ajax na Europa League, teve que mudar de país por questões de segurança. Antes marcada para a Turquia, a partida será na Hungria, sem presença de público, a pedido de autoridades locais.

França e Israel entram em campo nesta quinta-feira (14), às 16h45 (de Brasília), no Stade de France. Enquanto os donos da casa precisam de uma vitória para garantir um lugar na fase de mata-mata, os visitantes ainda não somaram pontos na competição e estão praticamente rebaixados para a Liga B.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional