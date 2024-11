Jogo da Europa League muda de país por questão de segurança; entenda

A Uefa anunciou que a partida entre Besiktas, da Turquia, e Maccabi Tel Aviv, de Israel, pela quinta rodada da Europa League, não acontecerá na Turquia. O jogo acontecerá em campo neutro, no Nagyerdei Stadium, na Hungria. A razão para a mudança é evitar novos conflitos entre torcidas: na semana passada, fãs de Ajax e Maccabi Tel Aviv protagonizaram um confronto brutal nas ruas de Amsterdã, após o jogo entre as equipes pela competição.

continua após a publicidade

➡️ Governo de Israel denuncia antissemitismo em ataque a torcedores na Liga Europa

Com o clima de tensão da guerra entre Israel e Palestina refletido no futebol recentemente, a Uefa comunicou a troca do local da partida da equipe israelense. As autoridades locais pediram para que o confronto seja realizado sem a presença de torcidas, para evitar novos conflitos.

Na semana passada, após o jogo pela Europa League, a briga entre holandeses e israelenses deixou cinco pessoas hospitalizadas e mais de 60 detidos. Primeiro-ministro de Israel, Benjamim Netanyahu enviou aviões para resgatar as pessoas da Holanda e repudiou o que chamou de “ataques antissemitas premeditados”.

continua após a publicidade

O Besiktas, clube que receberia a partida, comunicou aos torcedores que não planejem acompanhar a equipe na viagem à Hungria.

No dia 28 de novembro, Besiktas e Maccabi Tel Aviv jogam pela recuperação na Europa League. Turcos, em 18º lugar, e israelenses, em 35º, precisam vencer para tentar subir na tabela e garantir um lugar na fase de mata-mata Europa League.

Conflito de torcedores após Ajax x Maccabi Tel Aviv, pela Europa League. (Foto: Jeroen Jumelet / ANP / AFP)

Violência em jogo da Europa League

Mesmo que o ápice do confronto tenha ocorrido após o apito final da goleada por 5 a 0 dos donos da casa, o clima de tensão era notado no início do jogo. Durante o minuto de silêncio proposto pela UEFA em homenagem às vítimas da tempestade DANA, que afeta parte do território espanhol, torcedores do Ajax relataram ter escutado cânticos preconceituosos contra árabes vindo da parte israelense das arquibancadas.

continua após a publicidade

Após o fim da partida pela Europa League, torcedores do Maccabi Tel Aviv foram agredidos por fãs do Ajax nas ruas de Amsterdã. As imagens do confronto chocaram as redes sociais na tarde da última quinta-feira (7).

Chefe da polícia da cidade, Peter Holla, relatou que o clima de hostilidade era notado muito antes da bola rolar: tudo tinha começado na quarta-feira (6), às vésperas do jogo pela Liga Europa.

O episódio terminou com cinco pessoas hospitalizadas (todas receberam alta) e 62 pessoas detidas. A prefeita de Amsterdã, Femke Halzema, lamentou o corrido e demonstrou solidariedade às vítimas.

— É contra tudo de que temos orgulho em Amsterdã. Estou muito envergonhada do comportamento que foi demonstrado ontem à noite. Isso não é nada parecido com Amsterdã.

A brutalidade do caso gerou reações ao redor do mundo. Presidente de Israel, Isaac Herzog comparou o caso ao ataque do grupo Hamas em 7 de outubro, que motivou a guerra na Faixa de Gaza.

— Vemos com horror esta manhã as imagens e vídeos chocantes que, desde 7 de outubro, esperávamos nunca mais ver: um pogrom antissemita ocorrendo atualmente contra torcedores do Maccabi Tel Aviv e cidadãos israelenses no coração de Amsterdã, na Holanda

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional