John Textor tem interesse em comprar clube inglês; confira

John Textor pode estar próximo de adquirir um novo clube. Desta vez, o alvo está na Inglaterra e o representante principal do Eagle Football se une ao ex-banqueiro Keith Harris para comprar o Sheffield Wednesday, da segunda divisão inglesa. A informação é do jornal "The Guardian".

John Textor deixou de ser o acionista principal do Crystal Palace no último mês de julho, quando vendeu parte das ações para Woody Johnson. Assim, o americano enxergou uma oportunidade na segunda divisão da Inglaterra: o Sheffield Wednesday, clube tradicional no âmbito nacional mas que enfrenta grande crise financeira.

Keith Harris, ex-banqueiro e atualmente financista de futebol, é quem pode formar uma parceria com Textor nessa negociação. Harris intermediou aquisições no West Ham, Manchester City e Aston Villa, além de ter formado um consórcio para buscar a compra do Everton no ano passado. John Textor também tentou adquirir os Toffes, mas não teve sucesso.

Textor não trabalhou com Harris até então, mas os dois se conheceram por meio do trabalho do inglês no Sportsbank, que este ano ofereceu 230 milhões de libras (R$ 1,6 bilhão na cotação atual) pela compra de 45% do Eagle, operação multiclubes que é dona de Lyon, Botafogo e RWD Molenbeek. A dupla agora fará tentativa pelo Sheffield Wednesday.

Crise no Sheffield Wednesday

A situação financeira do Sheffield Wednesday é delicada. Dejphon Chansiri, proprietário do clube, conversou com potenciais compradores no verão europeu e chegou a rejeitar uma oferta de 40 milhões de libras (R$ 292,2 milhões) de um consórcio americano desconhecido, sem vínculo com John Textor. Neste momento, acredita-se que o montante pedido por Chansiri esteja próximo de 100 milhões de libras (R$ 730,6 milhões) e Textor já está ciente.

Para que se entenda a crise interna, os jogadores do Sheffield receberam salários atrasados em quatro dos últimos cinco meses. Porém, o clube recebeu um pagamento de solidariedade de 2,7 milhões libras (R$ 19,7 milhões) da Premier League na última quarta-feira (6), o que contribuiu para equilibrar as contas no curto prazo.

