Ex-Corinthians, Carlos Miguel comemora classificação para semifinal da Copa da Inglaterra

O goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians, comemorou a classificação do Nottingham Forest para a semifinal da Copa da Inglaterra. Após um empate em 0 a 0 no tempo regulamentar, a equipe do técnico Nuno Espírito Santo se saiu bem nas penalidades e segue na competição com o objetivo de conquistar a taça após mais de 60 anos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Carlos Miguel, titular da equipe nas primeiras rodadas do campeonato, voltou a ser relacionado e ficou no banco de reservas na partida decisiva. Em fevereiro, o arqueiro sofreu uma lesão na coxa esquerda durante a partida contra o Exeter City, pela quarta fase da Copa da Inglaterra.

- Estou muito feliz pela classificação e por voltar a estar à disposição. Foi um período muito complicado, não gosto de ficar fora. Trabalhei muito para me recuperar fisicamente e, hoje, estou bem, pronto para ajudar meus companheiros aqui no Forest. Me lesionei justamente na competição em que eu vinha jogando. Esta é uma temporada especial para o nosso time. Além de estarmos em terceiro lugar na Premier League, vamos jogar agora a semifinal da Copa da Inglaterra. Isso é muito grande. Agora é dar um passo de cada vez, treinar forte e mostrar que posso voltar a jogar - disse Carlos Miguel.

continua após a publicidade

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Carlos Miguel destaca a importância de voltar em um momento tão decisivo como este. Ele revela, ainda, que se sente à vontade no clube e reforça seus objetivos no clube inglês. O Forest foi campeão da FA Cup em 1959.

- Era um sonho vir jogar na Europa. Estar aqui é o resultado de muito trabalho e de anos de dedicação. Vim para vencer aqui. O Nottingham Forest está em evolução constante nos últimos anos. Eu quero buscar meu espaço e marcar meu nome no clube. Minha adaptação foi rápida e estou gostando muito de tudo que a Inglaterra me oferece. A estrutura do Forest é incrível e sei que posso alcançar meus objetivos com esta camisa. Pretendo voltar ao Brasil um dia, mas não agora. Tenho muito a realizar por aqui e estou focado em ajudar meu clube a voar cada vez mais alto tanto na Premier League quanto nas outras competições europeias que temos a disputar - completou o goleiro.