Goleiro do Barcelona revela ter jogado 'de graça' pelo clube
O veterano assinou com o Barcelona em 2024
Wojciech Szczęsny, goleiro do Barcelona, disse que jogou "de graça" na sua primeira temporada pelo clube, após ter deixado a aposentadoria para se juntar ao time espanhol, em 2024. Isso porque o valor recebido pelo atleta foi repassado à Juventus, antigo clube do polonês. Em entrevista à GQ, Szczęsny detalhou os bastidores da sua ida para o Barcelona meses após ter anunciado a aposentadoria, aos 35 anos.
— Eu joguei de graça na minha primeira temporada no Barcelona. O que eu recebi do Barça eu tive que devolver para a Juventus por ter rescindido meu contrato antes do tempo — explicou o goleiro.
Szczęsny contou que uma conversa com Lewandowski, atacante companheiro de seleção polonesa, fez a situação mudar:
— Não é que eu tenha perdido a paixão pelo futebol. Mas as ofertas simplesmente não me entusiasmavam. Os clubes faziam propostas, mas não queria jogar só por dinheiro. Três dias antes de anunciar minha aposentadoria, eu disse ao Lewandowski que não queria jogar em nenhum clube, a menos que fosse o Barcelona. Quando me ligaram, provavelmente sabiam que podiam me convencer — finalizou o polonês.
Em meio a lesões de Ter Stegen, o polonês chegou a ser titular e renovou seu contrato até junho de 2027. Atualmente, no entanto, é reserva de Joan García, contratação recente do Barcelona para a sequência da temporada.
