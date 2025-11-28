Ronald Araújo não participou da atividade desta sexta-feira (28) na Ciutat Esportiva e está fora do jogo entre Barcelona e Alavés, no sábado (29), pela 14ª rodada de La Liga. O zagueiro uruguaio já havia ficado ausente do trabalho com o grupo no dia anterior. Segundo o jornalista Javier Miguel, do "As", o uruguaio vive um momento delicado após a expulsão diante do Chelsea na Champions League.

Araújo acumulou mais uma expulsão em um jogo de Champions League em que o Barcelona foi derrotado, além de outras atuações abaixo pela competição europeia na temporada passada. Após o fim do jogo contra o Chelsea, o zagueiro uruguaio foi um dos jogadores mais criticados nas redes sociais.

Pedri volta, Fermín segue fora

Enquanto Araújo deixa mais uma lacuna na defesa, o Barcelona terá o retorno de Pedri. O meia será liberado pelo departamento médico neste sábado e poderá atuar alguns minutos contra o Alavés, com foco em estar apto para ser titular no duelo de terça-feira (2), diante do Atlético de Madrid. Ele deve voltar cerca de dez dias antes da estimativa inicial de seis semanas de afastamento, após a lesão no bíceps femoral sofrida contra o Real Madrid, no El Clásico, no dia 26 de outubro.

No meio-campo, porém, o Barcelona seguirá sem Fermín López. O jogador ficará duas semanas afastado devido a um problema no músculo sóleo, que abre mais espaço para ajustes táticos na equipe. A ausência simultânea de Araújo e Fermín obriga o clube a reorganizar setores distintos num momento de calendário apertado.

Outro nome que movimenta o elenco nesta reta final de preparação é Raphinha. Após dois meses sem atuar, o brasileiro deve retornar ao time titular. A expectativa é de que forme o trio ofensivo com Lewandowski e Lamine Yamal, algo inédito nesta temporada.

Raphinha em ação pelo Barcelona (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

Barcelona na temporada

Na segunda posição, o Barcelona encara o Alavés, no sábado (29), às 12h15 (de Brasília), pela 14ª rodada de La Liga, no Camp Nou. O Barça vai em busca de seguir na cola ou ultrapassar o Real Madrid, um ponto à frente na tabela. Já na Champions League, a equipe catalã é apenas a 18ª colocada, com sete pontos — duas vitórias, um empate e duas derrotas.

