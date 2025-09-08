Al-Nassr acerta com atacante para ser “sombra” de CR7; veja
Novo reforço se destacou no último Campeonato Saudita
O Al-Nassr acertou a contratação de mais um reforço para a temporada. Dessa vez, trata-se de um atacante para "fazer sombra" à Cristiano Ronaldo. O clube de Riade anunciou Haroune Camara, centroavante saudita, de 27 anos, que se destacou no Al-Shabab no último ano.
De acordo com a imprensa local, Haroune Camara foi contratado por 3,4 milhões de euros (R$ 21,7 milhões na cotação atual) e assinou contrato por três temporadas. O atacante se destacou em 2024/25 pelo Al-Shabab, quando era o reserva imediato de Abderrazak Hamdallah, e entregou números interessantes para um suplente: sete gols e três assistências nas 34 partidas que disputou.
O contexto para Camara no Al-Nassr tende a ser o mesmo, já que o goleador de Jorge Jesus é ninguém menos que Cristiano Ronaldo. Porém, a chegada do atacante saudita tem um viés de dar mais descansos à CR7. Inclusive, foi noticiado que Jorge Jesus gostaria de poupar seu astro em 25% dos jogos na temporada, na intenção de evitar lesões e minimizar o desgaste do atacante português pensando também na Copa do Mundo de 2026.
Reforços do Al-Nassr
Haroune Camara é o quinto reforço do Al-Nassr para a temporada 2025/26. Além do atacante saudita, o time de Jorge Jesus contratou o lateral-esquerdo Saad Al-Nasser, ex-Al-Taawoun, o zagueiro Iñigo Martinez, ex-Barcelona, e os atacantes João Félix, ex-Chelsea, e Kingsley Coman, ex-Bayern de Munique. Mesmo assim, a imprensa local trata como provável a chegada de um meio-campista, já que Bento pode estar de saída do clube e abrirá uma vaga de estrangeiro no elenco.
