Arsenal toma decisão sobre futuro de contrato de Bukayo Saka
Gunners acertaram a renovação do astro inglês até o verão europeu de 2031
- Matéria
- Mais Notícias
O Arsenal acertou na noite de sexta-feira (10) a renovação de contrato do atacante Bukayo Saka por mais cinco anos. O novo vínculo, que está em fase final de formalização, garantirá a permanência do astro inglês no clube até o verão europeu de 2031. A informação foi divulgada pelo jornal inglês "The Athletic".
Relacionadas
- Futebol Internacional
Ex-Barcelona nega retorno ao clube: ‘Dinheiro’
Futebol Internacional10/01/2026
- Futebol Internacional
Técnico do Real Madrid avalia comportamento de Vini Jr: ‘Emocional’
Futebol Internacional10/01/2026
- Futebol Internacional
Benfica faz proposta por artilheiro ex-Flamengo por mais de R$ 90 milhões, diz jornal
Futebol Internacional10/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Saka tinha contrato válido até junho de 2027, mas as conversas por uma extensão vinham sendo conduzidas há meses. Com o novo acordo, o jogador de 24 anos segue no Emirates Stadium em um momento em que se consolidou como peça central do projeto esportivo comandado por Mikel Arteta.
Formado nas categorias de base do Arsenal, Saka chegou ao clube aos sete anos e estreou profissionalmente em 2018. Desde então, tornou-se um dos principais nomes do setor ofensivo dos Gunners e referência técnica do elenco. A renovação ocorre após o clube também assegurar, recentemente, a permanência de jogadores como William Saliba, Gabriel Magalhães, Ethan Nwaneri e Myles Lewis-Skelly.
Nos últimos anos, Bukayo Saka teve papel direto nas campanhas do Arsenal na Premier League. Em 2023/24, marcou 20 gols e distribuiu 14 assistências em todas as competições, em temporada na qual o clube terminou o Campeonato Inglês dois pontos atrás do Manchester City. Em 2022/23, foram 15 gols e 11 assistências.
Na temporada passada, o atacante voltou a ser decisivo no início da disputa do título, quando o Arsenal se manteve próximo do Liverpool. Uma lesão muscular sofrida em dezembro, porém, limitou sua sequência, em um período marcado por problemas físicos no elenco.
Bukayo Saka vive grande momento com o Arsenal
Agora, porém, Saka soma sete gols em 27 partidas, com o Arsenal dividindo a liderança da Premier League e mantendo campanha perfeita, com seis vitórias em seis jogos, na fase de liga da Champions League. Ao todo, o atacante já disputou mais de 250 partidas pelos Gunners com 77 gols e 78 assistências. Pela seleção inglesa, o atacante acumula 48 jogos e integra o elenco com presença frequente desde sua estreia.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias