Futebol Internacional

Rodri marca pela primeira vez pelo Manchester City desde a conquista na Bola de Ouro

Volante voltou a marcar na goleada por 10 a 1 sobre o Exeter City, pela Copa da Inglaterra

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/01/2026
13:52
imagem cameraRodri voltou a marcar pelo Manchester City na Copa da Inglaterra (Foto:Oli SCARFF / AFP)
O volante Rodri voltou a marcar pelo Manchester City na goleada por 10 a 1 sobre o Exeter City, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. Essa foi a primeira vez que o espanhol balançou as redes desde a conquista da Bola de Ouro, prêmio da revista France Football. O jogador passou por um longo período sem marcar e entrar regularmente nos jogos, em meio a problemas físicos recentes.

O último gol de Rodri havia sido em 30 de junho de 2024, na vitória da Espanha por 4 a 1 sobre a Geórgia, durante a campanha do título da Eurocopa. Pelo Manchester City, ele não marcava desde 19 de maio de 2024, no triunfo por 3 a 1 sobre o West Ham, pela Premier League.

Na vitória sobre o Exeter City, Rodri aproveitou uma sobra após finalização de Semenyo, que fez sua estreia pelo Manchester City, e acertou um chute de fora da área para balançar as redes. O volante espanhol aproveitou o rebote e finalizou para o gol, registrando seu primeiro tento desde o meio do ano passado.

Rodri superou Vini Jr e conquistou a Bola de Ouro 2024

Rodri, volante do Manchester City, foi eleito melhor do mundo na temporada 2023-24 (Foto: Franck Fife/AFP)

Rodri Hernández, volante do Manchester City e da seleção da Espanha, foi eleito o Bola de Ouro da temporada 2023/24. Campeão da Eurocopa e da Premier League, o atleta superou nomes como Vini Jr e Jude Bellingham, do Real Madrid, encerrando um jejum de 64 anos sem que um espanhol fosse eleito melhor jogador do mundo.

A escolha por Rodri se deveu graças à ótima temporada individual por time e seleção. Peça crucial nos esquemas de Pep Guardiola e Luis de la Fuente, ele foi a engrenagem dos títulos no Campeonato Inglês e na Euro 2024. O volante também foi eleito o melhor jogador da disputa continental.

Além do destaque na Eurocopa, Rodri foi um dos grandes responsáveis pelo domínio do Manchester City nas últimas temporadas. Naquela temporada, a equipe de Pep Guardiola foi derrotado apenas uma vez enquanto o meio-campista esteve em campo.

