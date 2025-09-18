Goleada do Frankfurt e recorde de Haaland; veja os resultados da Champions League desta quinta-feira (18)
Dia encerrou à primeira rodada da competição
- Matéria
- Mais Notícias
A quinta-feira (18) encerrou à primeira rodada da Champions League 2025/26, que foi marcada por diversos gols. Na Alemanha, o Frankfurt virou e goleou o Galatasaray, com dois gols contra da equipe turca. Em Manchester, no retorno de Kevin de Bruyne ao Etihad Stadium, Haaland e Doku decidiram o duelo aos Cityzens. Confira abaixo os principais destaques da rodada da principal competição do Velho Continente.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Rashford brilha, e Barcelona bate Newcastle pela Champions League
Futebol Internacional18/09/2025
- Futebol Internacional
Haaland quebra recorde, e Manchester City vence Napoli na Champions League
Futebol Internacional18/09/2025
- Lance! Biz
Ronaldinho e Bolt lideram times em liga concorrente da Kings League
Lance! Biz18/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Champions League - 1ª rodada
Manchester City 2x0 Napoli
O Manchester City venceu o Napoli por 2 a 0, no Etihad Stadium. Com vantagem numérica após a expulsão de Di Lorenzo no primeiro tempo, os Cityzens abriram o placar com Erling Haaland, com toque de cabeça após passe de Foden. Minutos depois, Jeremy Doku ampliou depois de jogada individual. Com a expulsão do lateral, Antonio Conte decidiu retirar Kevin De Bruyne — agora no Napoli, no retorno à Manchester — para reforçar a defesa.
Com o gol marcado, Erling Haaland alcançou novo recorde na Champions. O atacante norueguês chegou aos 50º gol em 49 partidas, o mais rápido na história da Champions League e superou Ruud van Nistelrooy, que marcou 50 em 62 jogos.
Newcastle 1x2 Barcelona
O Barcelona venceu o Newcastle por 2 a 1, no St. James' Park. Sem Lamine Yamal, lesionado, o reserva Marcus Rashford marcou os dois gols do Barça — o primeiro de cabeça, em cruzamento de Jules Koundé, e o segundo em um golaço de fora da área —; Anthony Gordon descontou para os donos da casa já nos acréscimos.
Frankfurt 5x1 Galatasaray
Na Alemanha, o Frankfurt goleou o Galatasaray por 5 a 1, na Deutsche Bank Park. Os alemães saíram atrás, com gol de Yunus Akgün. Porém, após gol contra de Davison Sánchez, as Águias partiram para cima e rapidamente viraram, com Can Uzun, e ampliaram com outro gol contra, dessa vez de Wilfried Singo. Na segunda etapa, Jonathan Burkardt e Ansgar Knauff selaram a goleada.
Outros resultados
- Copenhague 2x2 Bayer Leverkusen
- Club Brugge 4x1 Mônaco
- Sporting 4x1 Kairat
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias