imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Goleada do Frankfurt e recorde de Haaland; veja os resultados da Champions League desta quinta-feira (18)

Dia encerrou à primeira rodada da competição

ACOMPANHE Manchester City amplia sobre o Napoli na Champions
Haaland marcou o 50º gol na Champions League, no duelo entre Manchester City e Napoli (Foto: Darren Staples / AFP)
joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/09/2025
18:45
  • Matéria
  • Mais Notícias

A quinta-feira (18) encerrou à primeira rodada da Champions League 2025/26, que foi marcada por diversos gols. Na Alemanha, o Frankfurt virou e goleou o Galatasaray, com dois gols contra da equipe turca. Em Manchester, no retorno de Kevin de Bruyne ao Etihad Stadium, Haaland e Doku decidiram o duelo aos Cityzens. Confira abaixo os principais destaques da rodada da principal competição do Velho Continente.

continua após a publicidade

Champions League - 1ª rodada

Manchester City 2x0 Napoli

O Manchester City venceu o Napoli por 2 a 0, no Etihad Stadium. Com vantagem numérica após a expulsão de Di Lorenzo no primeiro tempo, os Cityzens abriram o placar com Erling Haaland, com toque de cabeça após passe de Foden. Minutos depois, Jeremy Doku ampliou depois de jogada individual. Com a expulsão do lateral, Antonio Conte decidiu retirar Kevin De Bruyne — agora no Napoli, no retorno à Manchester — para reforçar a defesa.

continua após a publicidade

Com o gol marcado, Erling Haaland alcançou novo recorde na Champions. O atacante norueguês chegou aos 50º gol em 49 partidas, o mais rápido na história da Champions League e superou Ruud van Nistelrooy, que marcou 50 em 62 jogos.

Haalando comemorando seu 50º gol de Champions League
Haalando comemorando seu 50º gol de Champions League (Foto: Darren Staples/AFP)

Newcastle 1x2 Barcelona

O Barcelona venceu o Newcastle por 2 a 1, no St. James' Park. Sem Lamine Yamal, lesionado, o reserva Marcus Rashford marcou os dois gols do Barça — o primeiro de cabeça, em cruzamento de Jules Koundé, e o segundo em um golaço de fora da área —; Anthony Gordon descontou para os donos da casa já nos acréscimos.

continua após a publicidade
Com dois de Rashford, o Barcelona derrotou o Newcastle por 2 a 0, pela Champions League (Foto: Oli SCARFF / AFP)
Com dois de Rashford, o Barcelona derrotou o Newcastle por 2 a 1, pela Champions League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Frankfurt 5x1 Galatasaray

Na Alemanha, o Frankfurt goleou o Galatasaray por 5 a 1, na Deutsche Bank Park. Os alemães saíram atrás, com gol de Yunus Akgün. Porém, após gol contra de Davison Sánchez, as Águias partiram para cima e rapidamente viraram, com Can Uzun, e ampliaram com outro gol contra, dessa vez de Wilfried Singo. Na segunda etapa, Jonathan Burkardt e Ansgar Knauff selaram a goleada.

frankfurt-galatasaray-champions-league
O Frankfurt goleou o Galatasaray por 5 a 1, pela Champions League (Foto: Daniel ROLAND / AFP)

Outros resultados

  • Copenhague 2x2 Bayer Leverkusen
  • Club Brugge 4x1 Mônaco
  • Sporting 4x1 Kairat

