Golaço e braçadeira: Vini Jr termina jogo completo pela 1ª vez na temporada
Jogador marcou um gol e deu uma assistência contra o Levante
Nesta terça-feira (23), Vini Jr teve a chance de virar a chave na temporada. O atacante brilhou na goleada sobre o Levante e, pela primeira vez no ano, terminou um jogo como titular do Real Madrid. Além da grande atuação, o brasileiro recebeu a braçadeira de capitão, um gesto simbólico que demonstra uma virada no momento que o jogador vem passando no Real Madrid.
Vini Jr vem de meses difíceis no Real Madrid. Depois de ser protagonista absoluto em temporadas recentes, passou a ocupar papel secundário num ataque reformulado, que agora gira em torno de Mbappé. Na temporada retrasada, o brasileiro ficou muito perto de conquistar a Bola de Ouro, mas perdeu para Rodri, do Manchester City, em uma decisão que gerou debates.
No último ano, a queda de rendimento do time coincidiu com a chegada do astro francês. Enquanto Mbappé se firmava como referência ofensiva, Vini alternava bons momentos com atuações discretas, sem repetir o brilho de outros anos.
A chegada de Xabi Alonso trouxe um sistema ainda mais centrado no francês, transformando o ataque. Em sete partidas oficiais na temporada, Vini Jr foi substituído em quase todas; em duas, sequer começou como titular. Essa sequência acendeu o alerta no torcedor e no próprio jogador, que vinha cobrando mais espaço e minutos em campo.
Vini Jr demonstra que ainda tem poder para ser protagonista
O jogo contra o Espanyol, na rodada anterior, já havia sido um ponto de inflexão. Vini Jr fez uma boa partida, deu assistência, mas não terminou o jogo. Sua reação ao ser substituído – demonstrando irritação – ganhou destaque na imprensa europeia. Alguns defendiam o brasileiro, dizendo que ele merecia mais tempo, outros achavam justo o rodízio promovido por Alonso.
Contra o Levante, tudo mudou. Vini Jr não só começou como titular, como liderou a equipe desde o apito inicial. Participativo, acelerando as jogadas, comandando contra-ataques, ele lembrou o atacante decisivo que encantou Madri nas últimas temporadas.
Foi dele o primeiro gol, um chute de trivela cheio de categoria. Depois, puxou contra-ataque em velocidade e serviu Mastantuono para o segundo gol do Real Madrid. No segundo tempo, em vez de ser substituído, recebeu a braçadeira de capitão após Valverde deixar o gramado, consolidando uma noite especial.
Enquanto isso, Mbappé, que marcou dois gols na etapa final, desta vez saiu antes. A cena – Vini Jr terminando o jogo, capitão, e Mbappé substituído – foi visto como um recado do brasileiro: ele quer ser protagonista na ponta esquerda.
Xabi Alonso tem insistido no rodízio ofensivo, mas viu nesta terça-feira um Vini Jr mais decisivo, mais concentrado e mais participativo. Ao final, o treinador elogiou o empenho do brasileiro, sinalizando que o espaço pode ser retomado de vez se o nível de atuação se repetir.
Levante x Real Madrid: como foi o jogo?
Mesmo fora de casa, o Real Madrid entrou em campo buscando manter a invencibilidade. O Levante, porém, começou com intensidade e quase abriu o placar aos três minutos, em chute cruzado que passou rente à trave de Courtois.
Nos minutos seguintes, o Real Madrid tinha mais posse de bola, mas o time valenciano mostrava mais objetividade. Aos 12 minutos, Adri De la Fuente cabeceou sozinho após escanteio, mas mandou para fora. A partir daí, os merengues subiram de nível.
Aos 22, Vini Jr recebeu pela esquerda, cortou para dentro e bateu colocado; Ryan defendeu e, no rebote, Mastantuono acertou o travessão. Pouco depois, saiu o primeiro gol: Vini Jr recebeu na direita, ameaçou a jogada individual e acertou um lindo chute de trivela, sem chance para o goleiro.
Com a vantagem, o Real Madrid passou a controlar o jogo e criou chances sucessivas. Aos 38, em contra-ataque rápido puxado pelo próprio Vini Jr, Mastantuono recebeu na direita, cortou para o meio e bateu com força no ângulo, fazendo o segundo gol do jogo e o seu primeiro pelo clube. Até o intervalo, os visitantes seguiram dominando, mas pararam no goleiro Ryan.
Na volta do intervalo, o Levante voltou mais agressivo e logo descontou. Romero avançou pela direita, cruzou e a bola desviou em Huijsen, ganhando altura. Eyong apareceu para cabecear e marcar para os donos da casa.
O gol deu moral ao Levante, que passou a pressionar a defesa merengue. Courtois fez boas intervenções, enquanto Huijsen e Carreras cortavam tudo pelo alto. Mesmo assim, o Real Madrid manteve a calma e explorou os espaços.
Aos 19 minutos, Mbappé arrancou, invadiu a área e sofreu pênalti. O francês bateu com categoria e fez o terceiro. Pouco depois, Arda Güler lançou Mbappé, que driblou o goleiro e empurrou para as redes, fechando a goleada madrilenha.
Nos minutos finais, o ritmo caiu. O Levante tentava reagir, mas o Real Madrid administrava a posse. O destaque foi Vini Jr assumindo a braçadeira de capitão após Valverde ser substituído – pela primeira vez na temporada, o brasileiro jogou os 90 minutos completos, mostrando liderança em campo. Mbappé, autor de dois gols, saiu para dar lugar a Rodrygo nos acréscimos.
