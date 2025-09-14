menu hamburguer
Futebol Internacional

Gol olímpico de Di María garante empate do Rosario com o Boca; veja o gol

Craque argentino faz um golaço no clássico

Angel Di Maria comemora gol diante do Boca Juniors (Foto: Divulgação / Rosario Central)
Angel Di Maria comemora gol diante do Boca Juniors (Foto: Divulgação / Rosario Central)
Avatar
Bruno Paixão Arruda de Matos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/09/2025
21:59
Ángel Di María voltou a ser protagonista no futebol argentino. Neste domingo (14), o meia-atacante marcou um gol olímpico e foi decisivo no empate do Rosario Central por 1 a 1 diante do Boca Juniors, em partida válida pelo Torneo Clausura. O lance aconteceu aos 24 minutos do primeiro tempo, quando o camisa 11 bateu escanteio fechado e acertou direto o gol defendido por Leandro Brey, levando a torcida no Gigante de Arroyito à festa.

O Boca havia saído na frente com Rodrigo Battaglia, que abriu o placar logo no início da partida. A igualdade conquistada por Di María impediu a derrota do Rosario em casa e manteve o time na disputa pelas primeiras posições do Grupo B. Com uma partida a menos, a equipe soma 11 pontos e ocupa o sexto lugar da chave. Já o Boca, no Grupo A, tem 13 pontos e aparece na terceira colocação.

O duelo contra o Boca foi a sétima partida de Di María desde o retorno ao clube que o revelou. O campeão mundial de 2022 voltou ao Rosario Central após 18 anos atuando no futebol europeu e já balançou as redes em momentos importantes. Na reestreia, marcou de pênalti contra o Godoy Cruz. Na rodada seguinte, repetiu a dose diante do Lanús. Pouco depois, garantiu a vitória no clássico contra o Newell’s Old Boys com um gol de falta.

Agora, o camisa 11 adiciona mais um capítulo marcante à sua trajetória no clube, desta vez com um gol olímpico sobre um dos maiores rivais nacionais. O próximo compromisso do Rosario Central no Clausura será contra o Estudiantes, fora de casa, em partida que pode definir a permanência da equipe na briga pelas primeiras colocações da tabela.

FBL-ARGENTINA-ROSARIO CENTRAL-DI MARIA
Desde que retornou ao clube, Di María já marcou pelo Rosario contra o Boca e Newell´s Old Boys (Photo by Marcelo Manera / AFP)

