Assista: Di Maria faz pintura em clássico argentino e leva estádio a loucura

Ángel Di María converteu uma cobrança de falta aos 82 minutos e garantiu a vitória do Rosario Central por 1 a 0 sobre o Newell's Old Boys em clássico disputado em Rosario. O confronto ocorreu neste sábado (23) pelo Campeonato Argentino e permaneceu equilibrado até os minutos finais, quando o experiente atacante acertou o ângulo do goleiro adversário.

⭐Veja como foi o golaço de Di Maria;

Como foi o jogo?

O jogo entre os tradicionais rivais da cidade argentina estava empatado sem gols quando, a apenas oito minutos do término, Di María executou uma cobrança precisa que não deu chances de defesa ao goleiro Juan Espínola. A jogada individual do atacante foi suficiente para quebrar o equilíbrio em um duelo bastante disputado.

O clássico rosarino, considerado um dos mais importantes da Argentina por envolver equipes da mesma cidade, teve ainda a expulsão do jogador Lollo, do Newell's, nos momentos finais da partida.

A repercussão do gol de falta de Di Maria

A qualidade técnica demonstrada por Di María na cobrança de falta provocou grande comemoração dos torcedores presentes no estádio. O gol decisivo veio em um momento crucial, quando o empate parecia ser o resultado mais provável.

O jornal esportivo argentino Olé destacou a atuação decisiva do craque em sua cobertura do clássico: "Com a mão de Di María, Rosario ganhou o clássico".

Di María em sua apresentação pelo Rosario Central (Foto: Marcelo Manera/AFP)

Como está o Rosario Central?

Com a vitória no clássico, o Rosario Central alcançou 10 pontos e ocupa a terceira posição do grupo B do Campeonato Argentino. Já o Newell's Old Boys permanece com seis pontos, na 11ª colocação do grupo A.

O Rosario Central busca se manter nas primeiras posições do grupo B nas próximas rodadas, enquanto o Newell's precisará se recuperar para melhorar sua situação no grupo A da competição.