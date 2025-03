Filho mais velho de Marcelo, Enzo Alves segue se destacando no futebol espanhol. Depois de renovar seu contrato com o Real Madrid, o atacante de 15 anos foi convocado pela seleção sub-17 da Espanha. Logo eu sua primeira oportunidade pela Furia, demonstrou o motivo de ser um dos principais nomes da categoria.

No empate contra a Áustria, o filho de Marcelo fez um gol e deu assistência de letra. O garoto iniciou a partida no banco de reservas. Ao entrar em campo, a Espanha perdia por 3 a 1. Com suas contribuições, o jogo terminou em 3 a 3.

Veja os lances de Enzo Alves, filho de Marcelo, pela Seleção Espanhola:

Presente em convocações do sub-15, Enzo Alves foi chamado pela primeira vez para o sub-17 no início de março. A sua estreia passou abaixo do radar, quando a Espanha venceu a Noruega por 2 a 1. Depois, o filho de Marcelo esteve em campo na derrota por 3 a 2 para a Alemanha.

As partidas em questão eram válidas pelas Eliminatórias da Eurocopa da categoria. Por ter vencido apenas um jogo, a Espanha terminou em terceiro lugar do seu grupo e, consequentemente, não alcançou vaga para a competição. Era preciso que a seleção terminasse em primeiro lugar.