Filho de CR7 é alvo de disputa entre cinco seleções

No topo da lista dos maiores jogadores na história do futebol, Cristiano Ronaldo educa seus filhos com base no esporte. Um deles, Cristiano Ronaldo dos Santos Júnior, o mais velho, já caminha por conta própria para se tornar profissional. Prova disso é que já tem uma grande escolha pela frente: qual seleção ele irá defender?

Atualmente com 14 anos e jogador da equipe juvenil do Al-Nassr, o filho de CR7 terá de escolher entre cinco seleções para representar quando for jogador profissional. São elas: Inglaterra, Portugal, Espanha, Cabo Verde e Estados Unidos. Todas possuem uma justificativa plausível.

Mesmo sem nunca ter atuado no futebol dos EUA, Cristiano Ronaldo já passou alguns períodos de sua vida no país em questão. Um deles foi em 2010, quando ainda atuava pelo Real Madrid. O atacante optou para que seu filho nascesse em San Diego, na Califórnia. Mesmo sem morar lá, ele poderia escolher a seleção do Tio Sam.

A primeira opção é diretamente ligada à segunda, que é voltada para a seleção da Espanha. Foi no país em questão que Cristiano Ronaldo passou o maior período da carreira, totalizando nove anos com a camisa do Real Madrid. O filho de CR7, assim, morou por oito anos no país.

Outra opção entre as seleções para o filho de CR7 seria a Inglaterra, visto que moraram lá por alguns anos desde o retorno do atacante ao Manchester United. Foram quase dois anos na "cidade cinza", fato que possibilita que Júnior escolha defender a cor dos Three Lions.

Cristiano Ronaldo Jr ao lado de 'JJ' Gabriel, o Kid Messi, em apresentação no Manchester United - Foto: Reprodução

O nome mais provável, porém, tende a ser Portugal. O motivo é o mais forte deles, já que Cristiano Ronaldo é o grande ídolo na história do país e tende a querer que seu filho carregue seu legado nos anos seguintes a sua aposentadoria.

Cabo Verde é a última seleção e a que mais corre por fora. O país é a terra de María Dolores, mãe de Cristiano Ronaldo. Sem muita tradição no futebol, tende a ser a opção com menos afinco para o jogador.