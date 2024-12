Globe Soccer Awards: Cristiano Ronaldo é eleito melhor jogador do Oriente Médio

Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, foi condecorado na premiação Globe Soccer Awards 2024, realizada em Dubai nesta sexta-feira (27). Aos 39 anos, português foi eleito o melhor jogador de futebol em atuação no Oriente Médio.

Números de Cristiano Ronaldo na temporada

Grande astro do Al-Nassr e da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo se destacou em 2024. O atacante disputou 50 partidas e teve 48 participações em gol, sendo 41 delas balançando as redes e com sete assistências.

Cristiano Ronald pelo Al-Nassr e Portugal em 2024:

⚽ 50 jogos (48 titular) 🥅 41 gols 🎯 7 assistências ⏰ 90.3 mins para participar de gols

Cristiano Ronaldo durante jogo pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita (Foto: Fayez Nureldine/AFP)

Globe Soccer Awards

Além da Bola de Ouro e do prêmio The Best, o Globe Soccer Awards 2024 é mais oportunidade de premiar os destaques do futebol na temporada. Organizada pela Globe Soccer, a cerimônia acontece desde 2010, em Dubai.

Atual vencedor do The Best, Vini Jr, astro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, foi o vencedor do prêmio de melhor do mundo, entregue pela Globe Soccer. O atacante do Real Madrid ainda recebeu elogios de CR7 e foi defendido pelo astro, que chamou de "injusta" a escolha de Rodri como ganhador da Bola de Ouro.

