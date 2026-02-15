menu hamburguer
Girona x Barcelona – Palpites, análise e odds

Confira os palpites e odds para Girona x Barcelona pela La Liga

Pedro Prado
Goiânia (GO)
Dia 15/02/2026
07:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Lance! apresenta os melhores palpites para Girona x Barcelona, pela 24ª rodada de La Liga. O confronto acontece nesta segunda-feira, 16 de fevereiro, às 17h00 (horário de Brasília), no Estádio Montilivi, em Girona, na Espanha, com transmissão ao vivo na ESPN e Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Girona x Barcelona (16/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. 

O FC Barcelona entra para este confronto contra o Girona FC com amplo favoritismo. A equipe pode reassumir a liderança de La Liga em caso de vitória, o que indica uma postura totalmente ofensiva dos catalães desde os primeiros minutos em busca do triunfo. Além disso, o Barça vem de um retrospecto recente muito positivo contra o Girona, tendo vencido os últimos três confrontos diretos, o que reforça ainda mais o palpite de vitória dos visitantes.

Soma-se a isso o fato de que, em quatro dos últimos cinco jogos, o Barcelona sofreu gols. Aliado ao enorme poder ofensivo da equipe, esse cenário fortalece o mercado de ambas as equipes marcarem, indicando boas chances de um confronto com gols para os dois lados.

  1. O Barcelona venceu os últimos três encontros contra o Girona
  2. A equipe catalã registra 19 vitórias em 23 partidas de La Liga
  3. Em todos os últimos cinco encontros entre as equipes tivemos ambas as equipes marcando gols

Outros palpites para Girona x Barcelona

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. 

Nas partidas mais recentes de ambas as equipes, a segunda etapa vem concentrando o maior volume de gols, sendo decisiva para os resultados. O FC Barcelona marcou 68% dos seus gols nas últimas dez partidas no segundo tempo. Já o Girona FC sofreu 61% dos gols na segunda etapa, além de ter 40% dos seus gols marcados nos 15 minutos finais das partidas. Diante desse padrão claro de jogos mais movimentados após o intervalo, o palpite para termos mais gols no segundo tempo surge como uma excelente opção para o confronto.

Outro fator determinante nas últimas atuações do Barcelona é o alto volume de escanteios a seu favor. Nas últimas dez partidas, a equipe registra média de 8,1 escanteios por jogo, reflexo do forte poder ofensivo e da pressão constante no campo adversário. Somando com o Girona, que mantém média de 4,0 escanteios por partida, o cenário favorece o palpite para superar a linha de tiros de canto.

Por fim, Lamine Yamal segue sendo o presente e o futuro do Barça. Em mais uma temporada extremamente decisiva, o jovem já soma 15 gols e 12 assistências, sendo 18 participações diretas em gols na La Liga. Nosso palpite acompanha o excelente momento do camisa 10 para mais uma atuação decisiva neste confronto.

Análise e Forma dos Times

Girona - Momento e escalação

A equipe do Girona FC atravessa um momento de oscilação na temporada. Sem vitórias há três rodadas, com dois empates no período, o time interrompeu a boa sequência anterior, quando havia conquistado quatro triunfos em cinco jogos e subido na tabela. Atualmente, o Girona caiu para a 14ª colocação de La Liga, com 26 pontos conquistados.

No último compromisso, empate em 1 a 1 fora de casa contra o Sevilla FC. Agora, encara o líder Barcelona com o objetivo de voltar ao caminho das vitórias.

Para o confronto, o técnico Michel seguirá com desfalques importantes: Donny van de Beek, Cristián Portu e Álex Moreno permanecem fora, todos entregues ao departamento médico.

Provável escalação do Girona: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincón, Vitor Reis, Daley Blind e Arnau Martínez; Ivan Martín, Fran Beltrán, Viktor Tsygankov, Thomas Lemar e Bryan Gil; Vladyslav Vanat. Técnico: Michel.

Barcelona - Momento e escalação

Já o Barcelona vinha de uma excelente sequência de seis vitórias consecutivas, além de oito triunfos nos últimos nove jogos. No entanto, viu o bom momento ser interrompido de forma dura na goleada por 4 a 0 sofrida para o Atlético de Madrid, no último compromisso pela Copa do Rei.

Além disso, o Real Madrid venceu na rodada e assumiu a liderança de La Liga, aumentando ainda mais a pressão sobre os catalães. Agora, o Barça visita o Girona, e nada além da vitória interessa para os culés na luta para retomar a ponta da tabela.

Para o confronto, o técnico Hans Flick segue com desfalques importantes: Gavi, Pedri e Andreas Christensen continuam no departamento médico. O brasileiro Raphinha permanece como dúvida e dificilmente irá a campo.

Provável escalação do Barcelona: Joan Garcia; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí e Álex Baldé; Fermín López, Frenkie de Jong e Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferrán Torres e Marcus Rashford. Técnico: Hans-Dieter Flick.

Confronto direto e estatísticas de Girona x Barcelona

O histórico recente entre Girona e Barcelona é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Girona x Barcelona

  • 18/10/2025 - Barcelona 2 x 1 Girona - (La Liga)
  • 30/03/2025 - Barcelona 4 x 1 Girona - (La Liga)
  • 15/09/2024 - Girona 1 x 4 Barcelona - (La Liga)
  • 04/05/2024 - Girona 4 x 2 Barcelona - (La Liga)
  • 10/12/2023 - Barcelona 2 x 4 Girona - (La Liga)

Estatísticas e curiosidades de Girona x Barcelona

  1. Em todas as competições foram disputados 12 jogos entre as duas equipes, com oito vitórias do Barcelona, dois empates e dois triunfos do Girona
  2. Nessa temporada, o Barcelona registra 99 gols marcados e 44 gols sofridos em 37 partidas
  3. Em todas as últimas cinco partidas entre Girona e Barcelona tivemos gols para ambas as equipes
  4. Nas últimas dez partidas o Barça registra média de 8,1 escanteios por partida
  5. Nessa temporada, Lamine Yamal registra 27 participações em gols pelo Barcelona, sendo 15 gols e 12 assistências

Comparação de Odds para Girona x Barcelona

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa de ApostasGironaEmpateBarcelona

Betsson

6,80

5,85

1,36

Betano

6,60

5,50

1,40

Br4bet

6,50

5,50

1,36

Resumo dos palpites do Lance para Girona x Barcelona

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.

