O Lance! apresenta os melhores palpites para Girona x Barcelona, pela 24ª rodada de La Liga. O confronto acontece nesta segunda-feira, 16 de fevereiro, às 17h00 (horário de Brasília), no Estádio Montilivi, em Girona, na Espanha, com transmissão ao vivo na ESPN e Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Girona x Barcelona (16/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O FC Barcelona entra para este confronto contra o Girona FC com amplo favoritismo. A equipe pode reassumir a liderança de La Liga em caso de vitória, o que indica uma postura totalmente ofensiva dos catalães desde os primeiros minutos em busca do triunfo. Além disso, o Barça vem de um retrospecto recente muito positivo contra o Girona, tendo vencido os últimos três confrontos diretos, o que reforça ainda mais o palpite de vitória dos visitantes.

Soma-se a isso o fato de que, em quatro dos últimos cinco jogos, o Barcelona sofreu gols. Aliado ao enorme poder ofensivo da equipe, esse cenário fortalece o mercado de ambas as equipes marcarem, indicando boas chances de um confronto com gols para os dois lados.

O Barcelona venceu os últimos três encontros contra o Girona A equipe catalã registra 19 vitórias em 23 partidas de La Liga Em todos os últimos cinco encontros entre as equipes tivemos ambas as equipes marcando gols

Outros palpites para Girona x Barcelona

Nas partidas mais recentes de ambas as equipes, a segunda etapa vem concentrando o maior volume de gols, sendo decisiva para os resultados. O FC Barcelona marcou 68% dos seus gols nas últimas dez partidas no segundo tempo. Já o Girona FC sofreu 61% dos gols na segunda etapa, além de ter 40% dos seus gols marcados nos 15 minutos finais das partidas. Diante desse padrão claro de jogos mais movimentados após o intervalo, o palpite para termos mais gols no segundo tempo surge como uma excelente opção para o confronto.

Outro fator determinante nas últimas atuações do Barcelona é o alto volume de escanteios a seu favor. Nas últimas dez partidas, a equipe registra média de 8,1 escanteios por jogo, reflexo do forte poder ofensivo e da pressão constante no campo adversário. Somando com o Girona, que mantém média de 4,0 escanteios por partida, o cenário favorece o palpite para superar a linha de tiros de canto.

Por fim, Lamine Yamal segue sendo o presente e o futuro do Barça. Em mais uma temporada extremamente decisiva, o jovem já soma 15 gols e 12 assistências, sendo 18 participações diretas em gols na La Liga. Nosso palpite acompanha o excelente momento do camisa 10 para mais uma atuação decisiva neste confronto.

Análise e Forma dos Times

Girona - Momento e escalação

A equipe do Girona FC atravessa um momento de oscilação na temporada. Sem vitórias há três rodadas, com dois empates no período, o time interrompeu a boa sequência anterior, quando havia conquistado quatro triunfos em cinco jogos e subido na tabela. Atualmente, o Girona caiu para a 14ª colocação de La Liga, com 26 pontos conquistados.

No último compromisso, empate em 1 a 1 fora de casa contra o Sevilla FC. Agora, encara o líder Barcelona com o objetivo de voltar ao caminho das vitórias.

Para o confronto, o técnico Michel seguirá com desfalques importantes: Donny van de Beek, Cristián Portu e Álex Moreno permanecem fora, todos entregues ao departamento médico.

Provável escalação do Girona: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincón, Vitor Reis, Daley Blind e Arnau Martínez; Ivan Martín, Fran Beltrán, Viktor Tsygankov, Thomas Lemar e Bryan Gil; Vladyslav Vanat. Técnico: Michel.

Barcelona - Momento e escalação

Já o Barcelona vinha de uma excelente sequência de seis vitórias consecutivas, além de oito triunfos nos últimos nove jogos. No entanto, viu o bom momento ser interrompido de forma dura na goleada por 4 a 0 sofrida para o Atlético de Madrid, no último compromisso pela Copa do Rei.

Além disso, o Real Madrid venceu na rodada e assumiu a liderança de La Liga, aumentando ainda mais a pressão sobre os catalães. Agora, o Barça visita o Girona, e nada além da vitória interessa para os culés na luta para retomar a ponta da tabela.

Para o confronto, o técnico Hans Flick segue com desfalques importantes: Gavi, Pedri e Andreas Christensen continuam no departamento médico. O brasileiro Raphinha permanece como dúvida e dificilmente irá a campo.

Provável escalação do Barcelona: Joan Garcia; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí e Álex Baldé; Fermín López, Frenkie de Jong e Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferrán Torres e Marcus Rashford. Técnico: Hans-Dieter Flick.

Confronto direto e estatísticas de Girona x Barcelona

O histórico recente entre Girona e Barcelona é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Girona x Barcelona

18/10/2025 - Barcelona 2 x 1 Girona - (La Liga)

30/03/2025 - Barcelona 4 x 1 Girona - (La Liga)

15/09/2024 - Girona 1 x 4 Barcelona - (La Liga)

04/05/2024 - Girona 4 x 2 Barcelona - (La Liga)

10/12/2023 - Barcelona 2 x 4 Girona - (La Liga)

Estatísticas e curiosidades de Girona x Barcelona

Em todas as competições foram disputados 12 jogos entre as duas equipes, com oito vitórias do Barcelona, dois empates e dois triunfos do Girona Nessa temporada, o Barcelona registra 99 gols marcados e 44 gols sofridos em 37 partidas Em todas as últimas cinco partidas entre Girona e Barcelona tivemos gols para ambas as equipes Nas últimas dez partidas o Barça registra média de 8,1 escanteios por partida Nessa temporada, Lamine Yamal registra 27 participações em gols pelo Barcelona, sendo 15 gols e 12 assistências

Resumo dos palpites do Lance para Girona x Barcelona

