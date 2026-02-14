O Barcelona oficializou neste sábado (14) uma queixa formal junto à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), contestando decisões de arbitragem na partida de ida da semifinal da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid. O clube comunicou a iniciativa por meio de seus canais oficiais e detalhou os pontos centrais da reclamação.

A manifestação surge após a forte repercussão interna provocada pela atuação da equipe de arbitragem e pelo uso do VAR no confronto. Na carta enviada à entidade, o Barcelona aponta "falta de consistência nos critérios disciplinares" e decisões consideradas divergentes em lances semelhantes. O documento também critica interpretações em jogadas de mão na bola e questiona a aplicação e a transparência da tecnologia de vídeo.

No comunicado, o clube sustenta que houve disparidade em sanções disciplinares e avaliações técnicas ao longo da temporada. A direção blaugrana afirma que a situação "reforça a percepção de arbitrariedade" em decisões adotadas durante o jogo e em episódios anteriores.

Além das questões disciplinares, o Barcelona direcionou críticas ao funcionamento do VAR. O clube menciona dúvidas sobre a utilização da ferramenta, especialmente em lances de impedimento e revisões consideradas milimétricas.

– O FC Barcelona deseja deixar claro que esta iniciativa não pretende questionar o profissionalismo do órgão de arbitragem, mas sim exigir uma revisão urgente dos critérios aplicados – registrou o clube.

– O FC Barcelona solicita a publicação integral de todas as gravações de áudio do VAR, independentemente de haver ou não revisão em campo – acrescentou o comunicado.

Atlético de Madrid goleou o Barcelona por 4 a 0 na semifinal da Copa do Rei (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Entre os pontos destacados, o Barcelona menciona a interpretação de lances de mão na área e a ausência de um "critério claro e homogêneo" na condução das revisões no monitor. O texto sustenta que decisões distintas em ações semelhantes geram insegurança jurídica e afetam a credibilidade da competição.

Como medida adicional, o clube propõe a criação de um regulamento disciplinar específico para árbitros.

– O Clube propõe a criação de um código disciplinar ou regulamento específico para árbitros que estabeleça consequências públicas e transparentes em casos de erros graves ou negligência – informou.

Episódios do jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid ampliaram insatisfação

A reação institucional ocorre após manifestações públicas registradas ainda na sexta-feira (13), quando membros do elenco e da comissão técnica comentaram lances da partida. Um dos principais episódios envolveu a marcação de impedimento em jogada que resultaria em gol do Barcelona.

Na ocasião, foi relatada uma falha no sistema semiautomático de impedimento, levando a equipe de arbitragem a traçar linhas manualmente. A decisão gerou questionamentos imediatos entre jogadores e dirigentes. Além do lance de impedimento, o clube também apontou insatisfação com decisões disciplinares durante o confronto, incluindo avaliações de faltas e possíveis advertências.

